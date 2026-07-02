Con Plan “Sagaz”, Aguascalientes y Zacatecas Cierran Filas por la Seguridad Regional

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, asistió a la presentación del Plan “Sagaz” (Seguridad Aguascalientes-Zacatecas), una estrategia que desarrollará el Ejército mexicano en coordinación con las corporaciones policiales de ambas entidades para fortalecer los operativos de seguridad, especialmente en las carreteras y caminos que comunican a estos dos estados.

Durante el evento que se realizó en las instalaciones de la 11/a. Zona Militar en Guadalupe, Zacatecas, la gobernadora destacó que la coordinación entre los tres niveles de gobierno es fundamental para sumar capacidades, actuar con mayor eficacia y garantizar la protección de las familias y la estabilidad del país.

Subrayó que, en Aguascalientes, existe la voluntad de sumarse a todas aquellas iniciativas que permitan preservar la paz y la tranquilidad; dijo que el Gobierno del Estado seguirá haciendo lo que le corresponde con determinación, firmeza y compromiso.

Tere Jiménez reconoció el trabajo conjunto que realizan las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y las corporaciones de seguridad de los distintos niveles de gobierno; dijo que su responsabilidad y compromiso son fundamentales para mantener el orden y salvaguardar a la ciudadanía.

Por otro lado, señaló que Aguascalientes mantiene una estrategia permanente para blindar el estado con una serie de acciones y operativos permanentes; destacó el fortalecimiento de la seguridad en los accesos al estado con la creación de cinco Puertas de Seguridad equipadas con cámaras de videovigilancia, inteligencia artificial y sistemas de identificación de placas vehiculares.

Dijo, además, que la entidad cuenta con un Centro de Comando, Control, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), reconocido a nivel nacional por su eficacia y el uso de tecnología de vanguardia, herramientas que fortalecen las labores de prevención, vigilancia y respuesta ante cualquier situación que ponga en riesgo la seguridad de la población.

Por último, reiteró su compromiso de trabajar de manera permanente con las instituciones de los tres niveles de gobierno para fortalecer la seguridad, proteger a las familias y mantener a Aguascalientes como uno de los estados más seguros del país.

En el encuentro, también estuvieron presentes el gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila; Porfirio Fuentes Vélez, comandante de la V Región Militar; Álvaro Javier Juárez Vázquez, comandante de la 14/a. Zona Militar; Armando Toscano Yáñez, comandante interino de la 11/a. Zona Militar; Isaac Aarón Jesús García, coordinador de la Guardia Nacional en Aguascalientes; Cesáreo Juventino Rojas Popoca, jefe de Coordinación Policial de la Guardia Nacional; Vicente Dimayuga Canales, coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas; Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes; Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas; Manuel Alonso García, fiscal general del Estado de Aguascalientes; Christian Paul Camacho Osnaya, fiscal general del Estado Zacatecas; Maribel Chávez Arriaga, fiscal general de la República en Aguascalientes; Francisco Javier Esquivel Cruz, fiscal general de la República en Zacatecas; Luis Gaistardo Serrano, jefe de estación del Centro Nacional de Inteligencia en Aguascalientes; Juan Gabriel Sosa Pinto, jefe de estación del Centro Nacional de Inteligencia en Zacatecas; Antonio Arámbula López, secretario general de Gobierno del Estado de Aguascalientes; y Carlos Villegas Márquez, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado Zacatecas.