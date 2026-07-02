Festival de Monólogos Llega a Aguascalientes con Funciones Gratuitas del 2 al 8 de Julio

Festival de Monólogos: Teatro a Una Sola Voz llega a Aguascalientes, del 2 al 8 de julio, con siete funciones gratuitas en el Teatro Morelos y Teatro Antonio Leal y Romero.

Este importante festival reúne obras de teatro interpretadas por una sola actriz o un solo actor, quienes, desde el escenario, dan vida a personajes e historias capaces de conectar con el público de una manera única. Considerado uno de los encuentros teatrales más importantes del país, el festival recorrerá 21 estados de México con propuestas dirigidas a jóvenes y adultos.

La programación para Aguascalientes se puede consultar en https://www.facebook.com/share/p/1Tw9VFr8Fz/.

El Festival de Monólogos es impulsado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y el Instituto Cultural de Aguascalientes, con el objetivo de acercar el teatro a más personas y ofrecer espectáculos de gran calidad de manera gratuita.