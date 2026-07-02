Gobierno del Estado y Nissan Ofrecen 25 Becas del 100 por Ciento Para Estudiar una Carrera Universitaria

Registros Cierran el 3 de Julio

Los beneficiarios podrán estudiar Técnico Superior Universitario en Gestión de Calidad en la Universidad Nissan.

El apoyo cubre inscripción, mensualidad, uniforme, comedor y transporte.

El Gobierno del Estado de Aguascalientes y Nissan Mexicana lanzaron la convocatoria del Programa de Becas Nissan 2026-2027, dirigida a jóvenes que desean continuar su formación profesional en la Universidad Nissan.

A través de este programa se otorgarán 25 becas para integrar la primera generación de Técnico Superior Universitario en Gestión de Calidad, con un apoyo que cubre el 100 por ciento de la inscripción, colegiaturas, uniforme, servicio de comedor y transporte, con el objetivo de facilitar el acceso a una educación técnica de excelencia y fortalecer el desarrollo profesional de las y los jóvenes de Aguascalientes.

La convocatoria está dirigida a personas de 18 a 25 años que hayan concluido el bachillerato o estén por finalizarlo y que cumplan con los requisitos establecidos, entre ellos, presentar un certificado de estudios con un promedio mínimo de 8.5.

El registro permanecerá abierto hasta el 3 de julio de 2026 y puede realizarse en la liga: https://es.surveymonkey.com/r/NTHQDQW.

Posteriormente, un comité evaluador revisará las solicitudes con base en el desempeño académico y los criterios establecidos en la convocatoria.

Los resultados se darán a conocer el 24 de julio de 2026 a través de las redes sociales del Instituto de Educación de Aguascalientes y de la Universidad Nissan. Las y los jóvenes seleccionados iniciarán el curso propedéutico el 10 de agosto, mientras que el comienzo del cuatrimestre está previsto para el 7 de septiembre de 2026.