Antes de Vender el Hotel Parador, se Debe Limpiar la Corrupción del Issstezac: Rodarte

Exige Carlos Acevedo Debatir Abiertamente el Asunto

Por Gabriel Rodríguez Piña

Carlos Acevedo, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios y Organismos Paraestatales (SUTSEMOP) subrayó que no fueron invitados a una junta de trabajo reciente en la cual se discutió la posibilidad de vender el hotel Parador, propiedad de Issstezac, y refirió que “urge la instalación de una mesa para debatir de manera abierta frente a sus representados ese tema”.

Además, Marcelino Rodarte Hernández, secretario general de la sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), explicó que, antes de intentar vender El Parador, “deben analizarse a fondo todos los casos de corrupción dentro del Issstezac y pensar luego en dicha posibilidad”.

Al referir que “no le gustaría entrar a ese tema, plagado de dimes y diretes”, Carlos Acevedo destacó que dentro de dicha mesa deberán participar representantes de la Comisión de Presupuesto del Congreso local, además de la junta directiva del Issstezac”.

Refirió además, como lo dijo en días pasados a sus agremiados que “en el tema del Parador, no están solos”, por lo que indicó que en esa materia, se deberá proteger el patrimonio de las familias cotizantes ante el Issstezac y que hará todo lo posible para que, desde el punto de vista jurídico, “se brinde toda certeza posible en ese aspecto”.

Urgente Limpia Contra la Corrupción: Rodarte

En la misma medida, Marcelino Rodar te, secretario general de la sección 58 del SNTE dijo que “antes que pensar en vender ese hotel, debe comenzarse por limpiar de corrupción al Issstezac”.

Rodarte Hernández añadió que la postura de la sección 58 al respecto no tiene variantes al momento, “sobre todo cuando el Issstezac ha sido objeto de todo tipo de atentados, como en los casos de las dos reformas que no han resuelto de fondo sus conflictos administrativos”.

Contrario a ello, indicó que se debe sancionar a todos quienes se sirvieron de los fondos de pensiones del Instituto, con el resultado solamente de una persona inhabilitada, “a quien se le premió con un cambio de puesto”.

Lejos de ello, dijo que al momento han sido afectados en sus percepciones de pensión alrededor de 210 compañeros cotizantes de pensiones doradas, a pesar de lo cual y acorde con sentencias legales que les son favorables “no han recibido los pagos de sus aguinaldos retroactivos, lo mismo que en diversos casos de muchos otros pagos retroactivos”.

Fue por ello que Rodarte Hernández indicó sobre el tema de las subastas con el que las autoridades intentan defender la venta de El Parador, “ese es en todo caso patrimonio de los trabajadores cuya venta en primera subasta fue impedida por nosotros en 2018 al haber sido declarada desierta a causa de nuestras protestas para impedir dicha transacción.

“Convertir toda reserva técnica en líquida no puede ocurrir si antes no son atendidos todos los temas de fondo relacionados con la corrupción, sobre todo cuando dentro del Issstezac el mal sigue siendo la opacidad”.

Advirtió que “solamente si ocurre lo anterior, se determinarían las posibilidades de analizar los recursos de venta del hotel con la finalidad de que el resultado de dicha desincorporación sirva para pagar jubilaciones”.

Además, pidió revisar de manera exhaustiva la forma en que se han llevado a cabo los pagos de aportaciones en los últimos años, cuyas precisiones no han sido claras, porque “no quedan claros ni pasivos ni activos”.