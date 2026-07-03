“Desde el Gobierno de Alejandro Tello se Redujo Drásticamente el Presupuesto a las Bibliotecas”

No hay Recursos Para Rehabilitar la Biblioteca Magdaleno: Ávila

Por Gabriel Rodríguez

Piña Renata Ávila Valadez, integrante de la Comisión de Cultura en la LXV (65) Legislatura del Congreso del Estado de Zacatecas admitió el desastre en que se encuentra la biblioteca central del estado en la capital zacatecana, conocida como Mauricio Magdaleno.

Al respecto, añadió que “por el momento no habría recursos para levantarla y que el estado en que se hallan esas instalaciones (en los linderos de Quebradilla), se debe a que hubo administraciones anteriores que le destinaron escasas cantidades de dinero para conservarla y acrecentar sus acervos”.

Justo cuando en 2026 se celebran 40 años de creación de esa institución cultural (1986), en medio de los efectos de falta de mantenimiento que han siniestrado por lluvias las techumbres, muros, columnas y pisos, Ávila Valadez señaló que “ella no iba a hablar por el diputado Óscar Novella, presidenta de esa comisión cultural, pero precisó que el tema es delicado”, debido al grado de afectación que ha alcanzado la edificación que alberga al centro bibliotecario.

Coincidió, sin embargo, en que a la biblioteca que lleva el nombre del ilustre escritor zacatecano Mauricio Magdaleno (1906-1986) “le hace falta mantenimiento, pero por encima de ese hecho debería haber un sensible incremento presupuestario para atenderla”.

Sobre esto último, indicó que ese hecho no compete únicamente a la actual administración de David Monreal, sino que –añadió enfática– “fue si no me equivoco, durante la administración del exgobernador Alejandro Tello Cristerna cuando se le redujo de manera drástica el presupuesto.

“Simitrio Quezada, entonces director del sistema de bibliotecas del estado de Zacatecas, realizó la correspondiente denuncia de manera pública y abierta, al señalar que a todas las bibliotecas del estado, apenas se les habría destinado un recurso presupuestario anual menor a un millón de pesos”.

La legisladora detalló que “esos fondos apenas sirvieron para el pago general de nóminas, pero no para mantenerlas”.

Asimismo, dijo que si tal hecho de siniestralidad ocurre con la biblioteca central Mauricio Magdaleno, “las circunstancias con el resto de ellas en muchos municipios, deben ser atroces”.

Asimismo, destacó que “sin duda en ello ha faltado seriedad y responsabilidad por parte de las últimas administraciones a los problemas derivados del arte, la cultura y, desde luego, las bibliotecas”.