Presidenta del DIF Estatal Entrega Apoyos a Familias Damnificadas por Lluvias en la Colonia Constitución

Reitera su Compromiso con Quienes Perdieron Gran Parte de su Patrimonio

Las familias recibieron electrodomésticos y artículos para el hogar.

Para la gobernadora Tere Jiménez, es prioritario apoyar a las personas que perdieron gran parte de su patrimonio.

Se habilitaron dos centros de acopio para recibir donativos; se hizo un llamado a la sociedad a solidarizarse.

Aguascalientes demuestra su solidaridad y compromiso con quienes más lo necesitan. La presidenta del Sistema DIF Estatal, Aurora Jiménez Esquivel, regresó a la colonia Constitución, en la ciudad capital, para llevar apoyo directo a las familias que resultaron afectadas por las intensas lluvias que dañaron sus hogares.

Las familias recibieron electrodomésticos y artículos para el hogar, como colchones matrimoniales e individuales, bases para colchón, refrigeradores, sofás, cobijas y pañales, donativos que fueron recibidos con gratitud y alegría en medio de la difícil situación que enfrentan.

Aurora Jiménez destacó que, desde el primer momento en que ocurrieron los hechos, la gobernadora Tere Jiménez y el presidente municipal de Aguascalientes, Leonardo Montañez Castro, acudieron a la zona afectada para evaluar los daños y brindar respaldo a las familias, reiterando su compromiso con quienes perdieron gran parte de su patrimonio.

Asimismo, señaló que personal de la Dirección de Gestión Social del DIF Estatal mantiene presencia constante en la colonia, dando seguimiento cercano a las solicitudes de apoyo de las familias damnificadas.

De igual manera, informó que se habilitaron dos centros de acopio para recibir donativos, e hizo un llamado a la sociedad a solidarizarse. Detalló que las familias requieren principalmente electrodomésticos en buen estado o nuevos, así como muebles para el hogar como salas, sofás, camas y guardarropas.

Los centros de acopio se ubican en las oficinas centrales del Sistema DIF Estatal, en avenida De los Maestros s/n, esquina con Primer Anillo, colonia España, así como en el DIF Municipal de Aguascalientes, en avenida Universidad No. 612, Fracc. Primo Verdad. En ambos puntos se recibirán donativos de lunes a viernes, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Para más información, las personas pueden comunicarse al teléfono del DIF Estatal 449 910 25 85 extensión 6567.

Finalmente, Aurora Jiménez Esquivel subrayó que el Gobierno del Estado y el Municipio de Aguascalientes trabajan de manera coordinada para atender y acompañar a las familias afectadas por las intensas lluvias.