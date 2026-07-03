Tere Jiménez Fortalece la Coordinación con los Municipios Para Impulsar el Desarrollo de Aguascalientes

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó una reunión de trabajo con presidentas y presidentes municipales del estado, a quienes reiteró su disposición y compromiso de mantener una coordinación permanente para impulsar el desarrollo económico y social de cada uno de los municipios.

Durante el encuentro que se realizó en el municipio de El Llano, la gobernadora destacó que el trabajo en equipo entre el Gobierno del Estado y los ayuntamientos es fundamental para atender de manera eficiente las necesidades de la población y generar más oportunidades para las familias de Aguascalientes.

Tere Jiménez señaló que su administración seguirá fortaleciendo la colaboración con los gobiernos municipales para impulsar proyectos y acciones que contribuyan al crecimiento de las comunidades, la mejora de los servicios públicos y el desarrollo de infraestructura.

Asimismo, hizo un llamado a mantener el diálogo y la coordinación institucional para construir soluciones conjuntas que respondan a las necesidades de las y los habitantes de todo el estado.

En la reunión que se realizó en las instalaciones de la empresa Maya Imker, se abordaron varios temas que inciden de forma directa en la población, como seguridad, salud y educación, entre otros.

Por su parte, las presidentas y presidentes municipales ahí presentes, refrendaron su voluntad de continuar trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado para consolidar acciones que favorezcan el desarrollo integral de los once municipios y mejoren la calidad de vida de la población.

En la reunión participaron las y los alcaldes de Asientos, José Manuel González Mota; Calvillo, Daniel Romo Urrutia; Cosío, Francisco Javier Domínguez López; El Llano, Jorge Delgado Ibarra; Jesús María, César Fernando Medina Cervantes; Pabellón de Arteaga, Lucero Espinoza Vázquez; Rincón de Romos, Erik Muro Sánchez; San José de Gracia, Laura Araceli González Reyes; San Francisco de los Romo, Margarita Gallegos Soto; y Tepezalá, Leticia Olivares Jiménez; además del comandante de la 14/a. Zona Militar, Álvaro Javier Juárez Vázquez; el secretario del Ayuntamiento de Aguascalientes, Enrique García López; el secretario general de Gobierno del Estado, Antonio Arámbula López; el secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo; el secretario de Planeación, Participación y Desarrollo del Estado, Guillermo de la Torre Sifuentes; el secretario de Obras Públicas del Estado, Enrique Peralta Plancarte; el secretario de Comunicación y Vocería del Gobierno del Estado, Kike de la Torre; el fiscal general del Estado, Manuel Alonso García; la directora general del C5i, Michelle Olmos Álvarez; el titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Aguascalientes, Misael Ley Mejía; y la subdelegada Médica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Rosa María González Rodríguez, entre otros funcionarios públicos.