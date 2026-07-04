Antorchistas Piden al Municipio que Cumpla Promesas de Infraestructura y Alimentación

En 17 Alcaldías Hemos Planteado las Mismas Exigencias: Ávila

Por Gabriel Rodríguez Piña

Más de 50 integrantes de filas antorchis- tas, liderados por Osvaldo Ávila, rodearon de manera pacífica este jueves el despacho personal del secretario municipal capitalino, Érik Fabián Muñoz, a quien recordaron que “la administración del alcalde Miguel Varela Pinedo se habría comprometido hace a poco a satisfacer necesidades de infraestructura y alimentación en sectores de escasos recursos de la capital, de modo que esperarían pronta resolución a esos temas”.

Los demandantes estuvieron ahí para re- cordarle al secretario del Ayuntamiento los pendientes que tiene en barrios para el caso del desarrollo de obra pública y de carácter alimentario, subrayó el líder antorchista. Osvaldo Ávila explicó que todas esas soli- citudes fueron plasmadas de manera previa dentro de pliegos de petición, con una presen- tación que hicieron ante el equipo municipal del alcalde Varela Pinedo en enero de 2026. Las colonias capitalinas que requieren atención son H. Ayuntamiento y CTM y las comunidades de Cieneguitas, Machines, La Chole y otras. Añadió que esos mismos requerimientos fueron planteados ante 17 distintas alcaldías del estado, donde Antorcha Campesina man- tiene presencia.

“Creo que, a pesar de la divergencia de co- lores e identidad de partido que cada una de esas 17 localidades representa, hemos sido atendidos correctamente por las autoridades gracias a que comprenden que se debe escu- char en general a la ciudadanía para generar acciones favorables en respuesta”. Explicó sobre esto último que “tal es el caso de Trancoso, Guadalupe, Fresnillo, Zacatecas, Pánuco y Vetagrande que son gobernados por PT, PRI, PAN y Morena”. En todos esos puntos, las demandas de Antorcha Campesina son satisfacer la obra pública y acciones de carácter alimenta- rio, “que es donde vamos obteniendo re- sultados”.

Fue por eso que este jueves ingresaron hasta el despacho personal de Érik Fabián Muñoz, donde una comisión ciudadana so- licitó atienda sus demandas.

“Fabián Muñoz se portó con nosotros de manera seria y responsable por lo que será el próximo miércoles 8 de julio donde se habrán de analizar problemas de carácter alimentario, vivienda y obra pública del lado de los funcionarios de la administra- ción capitalina”.

Protestarán en la Casa de los Perros

Además, Ávila Tiscareño destacó que será este jueves 9 de julio cuando pedirán al secretario de gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, cumpla con los acuerdos pacta- dos de antemano con Antorcha Campesina. “Protestaremos frente a gobierno porque durante los últimos cuatro años no nos han querido atender”, dijo.

“Ellos han actuado de manera mínima en contra de nuestros representados en materia de regularización y educación, hechos que Rodrigo Reyes ha pasado por alto para el tratamiento de nuestros asuntos, como en los casos de desatender al campo, la obra pública y otros”. Será por ello que los antorchistas reali- zarán una movilización para manifestar su contrariedad ante las inacciones del funcio- nario el próximo jueves frente a sus oficinas.