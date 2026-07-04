“Con el Plan de Justicia se Destinan Cuatro mil mdp al Pueblo P’urhépecha Para Salud, Educación, Caminos y Seguridad”

Presidenta Claudia Sheinbaum:

Anunció un área de hemodiálisis en el Hospital de Cherán, arreglar la Unidad Deportiva, abrir las licenciaturas de Medicina y Enfermería; fortalecer empresas comunitarias y una reunión de seguridad en CDMX con la construcción de un C2.

⁠Los más de 4 mil mdp se invirtieron en Caminos Artesanales, Casas y Comedores Escolares de la Niñez Indígena, Casas Comunitarias de Lenguas Indígenas y recursos del FAISPIAM.

Cherán, Michoacán.- Desde Cherán, Michoacán, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que como parte del Plan de Justicia para el Pueblo P’urhépecha se destinan más de 4 mil millones de pesos (mdp) para salud, educación, caminos y seguridad, a un año y dos meses de su implementación.

“¿Cómo se hacen los Planes de Justicia? Con ustedes. No se hacen en una oficina del gobierno federal, del Gobierno del Estado, se hacen en asambleas; ahí se determinan cuáles son las necesidades y, de acuerdo a los recursos pues se destina para poder atender. Como lo mencionó Adelfo, estamos destinando cerca de 4 mil millones de pesos para el pueblo P’urhépecha para salud, para educación, para caminos, para seguridad y para otros temas, y es a partir de lo que ustedes nos solicitan”, informó.

La Jefa del Ejecutivo Federal anunció una serie de nuevos compromisos acordados con el pueblo P’urhépecha, entre los que destacó la mejora del Hospital de Cherán, con un área especial de hemodiálisis; arreglar la Unidad Deportiva de Cherán; abrir las licenciaturas de Medicina y Enfermería en la localidad; fortalecer a las empresas comunitarias; sostener una reunión en la Ciudad de México con una comisión para atender el tema de seguridad y construir un C2 en la comunidad; así como responder a todas las peticiones que recibió en su visita.

Recordó que fue con la llegada del Segundo Piso de la Cuarta Transformación como se modificó la Constitución para que los pueblos indígenas y afromexicanos sean sujetos de derecho público; además de la asignación de recursos directos a los pueblos originarios, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM), que en 2025 ascendió a 12 mil mdp y para este 2026 cuenta con un monto de 13 mil 500 mdp, con el objetivo de que este recurso quede establecido en la Constitución para que aumente año con año sin importar los cambios de gobierno.

Además, la Presidenta refrendó su compromiso con los paisanos que viven en Estados Unidos. “Muchos michoacanos viven del otro lado y allá nuestro cariño, nuestro amor y también decir que son héroes y heroínas de la patria, y que siempre los vamos a defender porque son mexicanas y mexicanos de bien, honestos, que han sacado adelante a México y sacado adelante también a los Estados Unidos”.

El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, detalló que la inversión de más de 4 mil mdp se ha distribuido en cuatro temas: la construcción de 27 caminos artesanales, con una meta de alcanzar 74.34 kilómetros y una inversión de 485.01 mdp; Casas y Comedores Escolares de la Niñez Indígena con siete servicios y 527 niñas y niños beneficiados; 21 Casas Comunitarias de Lenguas Indígenas con inversión de 5.98 mdp; y 161 comunidades beneficiadas con 212.74 mdp del FAISPIAM en 2025 y 234.47 mdp en 2026.

La subsecretaria de Ciencias y Humanidades, Violeta Vázquez-Rojas Maldonado, detalló que algunos de los avances del Plan de Justicia para el Pueblo P’urhépecha son la construcción de un Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el inicio de estudios para la construcción de un Hospital del IMSS Bienestar en la Cañada de los 11 Pueblos; contratación de 646 médicos y más de mil enfermeras; en 2027 iniciará la construcción de dos Unidades de Medicina Familiar Plus (UMF); la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional para 150 elementos; el impulso al turismo comunitario; remodelación de 17 tramos carreteros y el inicio de 27 caminos artesanales; la entrega de 27 mil estufas eficientes de leña; realización de 55 Ferias de Paz; prestación de 370 mil servicios; la traducción de la Cartilla de las Mujeres al P’urhépecha; la construcción de 13 Centros LIBRE; así como la entrega de 4 mil 424 apoyos para artesanas y de 3 mil Créditos a la Palabra.

La autoridad del Consejo Mayor de Cherán, Francisco Rosas Tomás, expresó su beneplácito por la visita de la Presidenta y destacó la disposición de mantener una relación respetuosa con las instituciones de gobierno como puente para poder avanzar en la atención de las necesidades de los pueblos originarios, sin ser una comunidad subyugada ni perder su forma autónoma de gobierno.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, destacó la convicción con la que la mandataria impulsa la autodeterminación y defensa de los usos y costumbres de los pueblos originarios, que la llevó a poner en marcha un Plan de Justicia para el Pueblo P’urhépecha hace un año.