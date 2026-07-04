El Activista Sergio no fue Secuestrado, sí lo Intentaron Extorsionar: Fiscal Camacho

Sólo hay dos Denuncias por Abuso o Acoso Sexual en el CAM, Afirma

Por Nallely de León Montellano

La preocupación que generó el caso del activista y rescatista animal Sergio, fundador de la asociación Serch Rescata, derivó finalmente en un intento de extorsión telefónica y no en una privación ilegal de la libertad, confirmó el fiscal general de Justicia del Estado, Cristian Paul Camacho Osnaya.

El funcionario informó que la Fiscalía dio seguimiento inmediato al caso y mantiene comunicación con el rescatista, luego de que en días recientes trascendiera públicamente que presuntamente había sido víctima de amenazas de muerte y de un posible secuestro.

“Se trató de una llamada extorsiva. Hubo una atención inmediata; no fue una privación ilegal ni estuvo en riesgo, sin embargo, sí fue víctima de una llamada de extorsión”, explicó.

Ante este tipo de hechos, el fiscal reiteró el llamado a la población para no caer en este tipo de engaños telefónicos, conservar la calma, colgar la llamada y denunciar de inmediato ante las autoridades.

En otro tema, Camacho Osnaya informó que la Fiscalía únicamente cuenta con dos denuncias formales relacionadas con presuntos casos de abuso o acoso sexual en el Centro de Atención Múltiple (CAM), pese a que públicamente se ha mencionado un mayor número de personas involucradas.

Precisó que uno de esos casos ya fue judicializado y actualmente se encuentra en espera de que un juez determine si existe o no vinculación a proceso, mientras que las investigaciones continúan bajo perspectiva de género.

Sobre la estrategia de seguridad, dio a conocer que permanece activo un operativo coordinado entre corporaciones de Zacatecas y Aguascalientes en municipios de la zona sur y limítrofe de ambas entidades, con participación del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal, Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) y Policía de Investigación.

Indicó que el despliegue busca intervenir puntos identificados como generadores de violencia y combatir distintos mercados criminales, además de reforzar la presencia institucional en una región que en los últimos meses ha registrado problemas de seguridad.

Respecto al uso de armas de fuego, aseguró que su presencia ha disminuido de manera importante en comparación con los años de mayor violencia en el estado.

“El aseguramiento de armas no solamente retira un instrumento con el que se puede cometer un delito, también afecta la capacidad operativa y financiera de los grupos criminales”, afirmó.

Agregó que, de acuerdo con las investigaciones, una parte importante del armamento asegurado tiene origen en Estados Unidos, por lo que existe coordinación con autoridades federales para su rastreo.

El fiscal también reconoció que una proporción importante de los adolescentes detenidos en Zacatecas está relacionada con actividades de la delincuencia organizada, principalmente por procesos de reclutamiento.

No obstante, pidió evitar la estigmatización de este sector de la población y consideró necesario fortalecer las acciones de prevención y reinserción social.

“Tenemos que apoyar a las adolescencias y juventudes para evitar que vuelvan a caer en este tipo de situaciones y darles una oportunidad para reintegrarse a la sociedad”, señaló.

Finalmente, informó que el Gobierno del Estado proyecta construir un nuevo edificio para la Comisión Local de Búsqueda de Personas, donde también podría concentrarse la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, con el propósito de brindar una atención más ágil y humana a las familias de personas desaparecidas, evitando que tengan que trasladarse entre distintas dependencias para realizar sus trámites y denuncias.