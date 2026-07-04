El Objetivo en Michoacán es Construir paz, Justicia y Erradicar la Extorsión: Presidenta Claudia Sheinbaum

Homicidios Dolosos Disminuyeron 46%

⁠La reducción del 46% en homicidios dolosos se debe a que el promedio diario pasó de 4.32 en enero de 2025 a 2.33 en junio de 2026.

⁠La estrategia de seguridad en Michoacán se basa en 4 ejes: 1. Mayor presencia territorial; 2. Inteligencia e investigación para detener a generadores de violencia y extorsionadores; 3. Coordinación con el Gobierno del estado, la Fiscalía estatal y la Secretaría de Seguridad; 4. Protección directa a los sectores productivos.

Morelia, Michoacán.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que el objetivo en Michoacán es construir la paz, la justicia y erradicar la extorsión, por lo que, a través de la Estrategia Nacional de Seguridad, los homicidios dolosos han disminuido 46 por ciento, al pasar de un promedio diario de 4.32 en enero de 2025 a 2.33 en junio de 2026.

“Han disminuido los homicidios, han disminuido otros delitos. Pero el principal objetivo —y es la instrucción que tiene el Gabinete, en coordinación con el gobierno del estado— es la extorsión, es erradicar la extorsión en Michoacán, ese es el objetivo. Evidentemente es construir la paz, la justicia, pero hoy sabemos que en distintas regiones del estado, en algunos lugares, concentrado en ciertos municipios, uno de los temas que nos ha solicitado permanentemente la ciudadanía es disminuir la extorsión”.

“Ha habido muchas detenciones del estado y también del Gabinete de Seguridad, pero la instrucción que he dado es que nos concentremos en erradicar ese delito”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”, que se realizó en el 12 Batallón de Infantería de la 21 Zona Militar de Morelia, Michoacán.

La secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, detalló que, comparando junio de cada año del 2015 al 2026, junio de 2026 es el más bajo en este delito, con una reducción del 43 por ciento entre 2025 y 2026. Mientras que el promedio diario de víctimas de este delito de forma anual se redujo en 37 por ciento, pasando de 3.5 en 2025 a 2.2 en lo que va de 2026, con datos preliminares.

En cuanto al promedio diario de delitos de alto impacto por año, señaló que en el estado hay una disminución de tres por ciento (3%), al pasar de 18.1 en 2025 a 17.5 en junio de 2026, con datos preliminares.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que en el estado se implementó una estrategia de seguridad basada en cuatro ejes: 1. Mayor presencia territorial; 2. Inteligencia e investigación para detener a generadores de violencia y extorsionadores; 3. Coordinación con el Gobierno del estado, la Fiscalía estatal y la Secretaría de Seguridad del estado; 4. Protección directa a los sectores productivos, particularmente a productores de aguacate, limón, empacadores, comerciantes y empresarios.

En consecuencia, en el estado, del 1 de octubre de 2024 al 15 de junio de 2026, se detuvo a mil 300 personas por delitos de alto impacto, se han asegurado mil 400 armas de fuego y más de 35 mil kilos de drogas, además el Ejército y la Marina han destruido e inhabilitado 30 laboratorios clandestinos y 12 áreas de concentración utilizadas para la producción de metanfetaminas.