IEEZ Solicita 35 mdp Para Iniciar Preparativos del Próximo Proceso Electoral: Juan Frausto

Participarán los Nuevos Partidos “Somos México” y “Paz”

Por Miguel Alvarado Valle

El consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), Juan Manuel Frausto Ruedas, informó que el organismo solicitó al Gobierno del Estado una ampliación presupuestal por 35 millones de pesos para atender los preparativos del proceso electoral 2026-2027, aunque precisó que el monto podría ajustarse una vez que concluyan las estimaciones de las necesidades operativas.

Explicó que la petición corresponde al gasto necesario para organizar la elección, que es distinta del presupuesto ordinario con el que opera el instituto y adelantó que buscarán reunirse con la Secretaría de Finanzas para revisar la solicitud.

Frausto Ruedas señaló que el IEEZ también comenzó la integración del proyecto de presupuesto para 2027, ya que durante septiembre deberá remitirse al Poder Ejecutivo para su incorporación al proyecto de Presupuesto de Egresos que será enviado posteriormente al Congreso del Estado.

Asimismo, indicó que todas las áreas del instituto trabajan en la elaboración de sus requerimientos con el propósito de definir a la brevedad las necesidades del presupuesto electoral y evitar retrasos en la planeación financiera.

El consejero recordó que, aunque el proceso electoral iniciará formalmente el 20 de noviembre, el instituto ya desarrolla actividades preparatorias, entre ellas la convocatoria para integrar los consejos distritales y municipales, la coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE) para la organización de la elección concurrente y el diseño de la documentación y el material electoral.

Además, anunció que antes de salir al periodo vacacional, previsto para el próximo 17 de julio, el Consejo General del IEEZ buscará acreditar en el ámbito local a los nuevos partidos políticos nacionales “Somos México” y “Paz”, los cuales tendrán derecho a financiamiento público y podrán participar en la elección de gubernatura, diputaciones y ayuntamientos en Zacatecas.