No es que Vayamos al Desastre, ya Estamos Inmersos en el Desastre: Espinosa Jaime

Asegura que México Ignora Reclamos de Donald Trump

Por Gabriel Rodríguez Piña

El coordinador del Parlamento Campesino (PC), Cuauhtémoc Espinosa Jaime e integrante del flamante partido Somos, afirmó que “México ya no puede ir hacia la desgracia, sino que ya accedió a ésta a causa de que el actual gobierno de la República no quiere actuar a fondo en contra de la narcopolítica morenista y el huachicol, cuya máxima consecuencia es la negación a que Estados Unidos nos contemple como su socio comercial en la próxima firma del T-MEC”.

Espinosa Jaime indicó que nadie puede olvidar que el T-MEC vincula a toda la zona norte del continente y que al no firmarse su continuidad, ese acto sería “por parte de Donald Trump a causa de que México no ha cooperado en el tema del combate al fentanilo, a la par que no ha atacado los temas del huachicol fiscal derivado de las malas acciones de los políticos en turno.

“Trump podrá decir que ‘como no me haces caso y has violentado los acuerdos relacionados con esos dos temas, entonces te mando el mensaje de que no estoy de acuerdo contigo y pensaría mucho en autorizar una nueva edición del T-MEC’”, añadió Espinosa Jaime. El líder del PC dijo que “con anterioridad, Trump impuso a México distintos tipos de aranceles en diversos productos mexicanos y que siempre puso México oídos sordos a ese tipo de acechanzas, que podrían terminar en breve por ya no ser más que sólo amenazas”.

El firmante original por Zacatecas del primer Tratado de Libre Comercio (TLC) en 1994, dijo que “en su momento ellos se dieron a la tarea de liberar 62 productos que no contaban con aranceles sino que estaban sujetos a las leyes del libre mercado por ser hortícolas, de modo que nos dábamos el gusto de venderlos en Estados Unidos con una muy importante ganancia que beneficiaba a nuestra agricultura”.

Pero en este momento exacto, “Trump no ha visto respuesta en lo que se refiere al tráfico de fentanilo, además de observar la protección que el oficialismo brinda a sus políticos en medio de los escándalos por huachicol fiscal. “Cuando México no respeta esas partes, que por ley le corresponden, ahora resulta que estamos expuestos a los caprichos de Trump y, como nación, a sufrir esa serie de afectaciones que lesionarán sin duda a los más pobres de nuestro país”.

El representante del PC destacó que una de las consecuencias de ese tipo de desatenciones es la elevada inflación que en todos los productos sufre nuestro país hace meses: “Nuestra situación económica al interior es tan grave que a las familias mexicanas ya no les alcanza para lo indispensable con sus salarios tradicionales porque los costos de todos los productos se triplicaron”.

Todo ello “traerá aparejada la falta de inversión extranjera, lo que aumentará el desempleo y la quiebra de empresas, a lo que debemos sumar los jueces electos por el pueblo que evitan el ingreso de inversiones porque, para desgracia de todas ellas, el gobierno mexicano siempre les ganaría en todo.

“Y no es que vayamos al desastre, creo que ya estamos inmersos en el desastre porque, sin ir más lejos, Zacatecas no tiene capacidad para atender a los miles y miles de jóvenes que anualmente egresan de su universidad pública porque aquí no tienen empleo”. “¿Qué salida les estamos dando a todos ellos?, ¿que se vayan a poner puestos de tacos, que se desempleen, que marchen a Estados Unidos para ser o asesinados o deportados o que se vayan a las filas de la criminalidad?”.

No Escucha a Trump

Añadió que otra de las amenazas de Donald Trump en contra de México es que “pocos son los empresarios que querrían invertir aquí o, lo que es lo mismo, en términos financieros, no invertir en México equivale a que esa cantidad sea de cero por ciento, lo que a nosotros nos va a aniquilar porque sería tanto como 10 por ciento menos del Producto Interno Bruto (PIB) nacional ante el hecho de no contar con esas atracciones financieras.

“Todo ello no hará más que siniestrar completamente nuestros de por sí endebles sistemas de salud y educación; estos inútiles no entienden que necesitamos invertir en educación para que nuestros jóvenes tengan empleos y sus cerebros no se fuguen a otros países donde sí sean reconocidos, lo mismo que ocurre en el tema de salud.

“Creo que el discurso de defender la soberanía ha caído en un círculo vicioso porque ese tema tendría que comenzar mínimamente no sólo por los aspectos anteriores, sino que representa en esencia la defensa de un proyecto de clan, de partido, de quienes se dicen comunistas en perjuicio de una nación que venía intentando salir adelante incluso con los parches de sus endebles democracias”.

Posibles Consecuencias

Acorde con declaraciones de especialistas de El Colegio de México, la cancelación o falta de renovación del T-MEC provocaría un colapso en la economía mexicana, detonando una severa recesión de 0.5 por ciento en lo inmediato. Además, podrían sobrevenir consecuencias directas como el desplome de exportaciones, la imposición de aranceles paralizantes, la fuga masiva de capitales y la pérdida de millones de empleos vinculados a las cadenas de suministro de Norteamérica. “Las repercusiones más críticas para México se desglosarían en las siguientes áreas: Colapso del sector exportador y manufacturero, debe señalarse que alrededor de 84 por ciento de las exportaciones mexicanas no petroleras van a Estados Unidos y Canadá”.

“Sin el tratado, los productos enfrentarían aranceles promedio bajo las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), lo que frenaría drásticamente la competitividad de sectores estratégicos como el automotriz, autopartes y agroindustria. “Cundiría el desempleo masivo, ya que al perder el libre acceso al mercado estadounidense y romperse las cadenas productivas integradas, se estima la pérdida de millones de empleos directos e indirectos que dependen directamente del comercio transfronterizo.

“Habría cuantiosa fuga de capitales e inversión, a causa de que el T-MEC brinda certeza jurídica para la llegada de inversión extranjera directa y, sin él, las empresas transnacionales frenarían sus proyectos de relocalización (nearshoring) en territorio nacional”. “Se daría además una crisis cambiaria y financiera debida a la incertidumbre y la caída abrupta de divisas por exportaciones que provocarían una fuerte depreciación del peso mexicano frente al dólar, lo que a su vez dispararía la inflación interna y las tasas de interés”.

Por el momento, todo eso se ha querido simular, “como todo lo que se emprende e instrumente desde el aparato de poder oficial pero no creo que incluso ese discurso pueda dar resultados por mucho tiempo”, concluyó Espinosa Jaime.