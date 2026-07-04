“Sospechosa”, la Postura de MC en el Dictamen Sobre el Hotel Parador: M. Teresa López García

Inclina la Balanza a Favor del Oficialismo, Afirma

Por Miguel Alvarado Valle

La diputada local María Teresa López García, del Partido Acción Nacional, calificó como “sospechoso” el cambio de postura de Movimiento Ciudadano en torno al dictamen para la desvinculación del Hotel Parador y consideró que este partido ha sido determinante en diversas votaciones relevantes del Congreso del Estado.

Aunque evitó afirmar que existan actos de corrupción, sostuvo que resulta extraño que sus votos terminen inclinando la balanza en temas impulsados por el oficialismo, por lo que dijo que será necesario observar el comportamiento de los legisladores durante la próxima sesión extraordinaria.

La legisladora, integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, explicó que el dictamen fue discutido durante una sesión que se prolongó entre cuatro y cinco días, periodo en el que acudieron representantes de la Secretaría de Finanzas y del Issstezac, además de que los diputados expusieron distintos puntos de vista sobre la iniciativa.

Detalló que el dictamen únicamente obtuvo dos votos a favor dentro de la comisión, correspondientes a Morena y al Partido Verde, mientras que el PAN y el PRI votaron en contra.

En tanto, los diputados de Movimiento Ciudadano y del Partido del Trabajo se abstuvieron, situación que obligó a la presidenta de la comisión a ejercer su voto de calidad para que el documento pudiera avanzar y ser turnado al Pleno.

López García mencionó que durante el periodo extraordinario convocado para los próximos días podría concretarse la votación del dictamen, “ahí, curiosamente, Morena ya tiene los votos negociados y los que no, comprados para pasar el dictamen. También hay que ver quién está presente, quién se sale o quién no llega, porque si no se llega, también es una forma de avalar y de ayudar”.

La diputada también lamentó que no prosperara la petición de ampliar el análisis para escuchar a los trabajadores y a otros sectores involucrados.

Explicó que durante la discusión en días pasados dio lectura a un documento enviado por el dirigente del Sutsemop, quien solicitaba más tiempo para exponer sus argumentos; sin embargo, la mayoría de los diputados determinó que el proceso ya se encontraba en la etapa de discusión y votación del dictamen, por lo que la solicitud fue desechada.

Finalmente, María Teresa López García afirmó que seguirá de cerca el desarrollo de la sesión extraordinaria y la actuación de cada uno de los legisladores.