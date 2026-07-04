Estudia una Carrera con Beca del 100% Mientras Cuidan a tus Hijos o a las Personas Mayores de tu Familia

Proceso de Admisión, Abierto Hasta el 1 de Septiembre

La Universidad Intercultural para la Igualdad (UNITI) cuenta con comedor comunitario, estancia infantil, lavandería y atención a personas adultas mayores, a fin de asegurar la permanencia estudiantil.

Más información e inscripciones en www.uniti.edu.mx o vía WhatsApp al 449 586 28 80, con atención directa para aspirantes.

La Universidad Intercultural para la Igualdad (UNITI) mantiene abierto su proceso de admisión hasta el 1 de septiembre y ofrece un modelo educativo pensado para que más personas puedan estudiar una carrera sin dejar de lado a su familia, su trabajo o sus responsabilidades diarias.

Además de contar con becas del cien por ciento para todas y todos sus estudiantes, la UNITI cuenta con un sistema público de cuidados único en el estado, con estancia infantil, espacios de atención para personas adultas mayores, comedor comunitario y lavandería, para que quienes tienen responsabilidades de cuidado puedan continuar con su preparación profesional con mayor tranquilidad.

La universidad ofrece las modalidades escolarizada y mixta, esta última con clases presenciales los sábados, lo que facilita que quienes trabajan o tienen otras actividades puedan estudiar sin descuidar sus compromisos.

Actualmente, la UNITI ofrece dos licenciaturas:

Programación e Innovación Digital, enfocada en el desarrollo de software, aplicaciones, inteligencia artificial y soluciones tecnológicas.

Economía Social Solidaria, orientada a la creación y administración de proyectos comunitarios, cooperativas y modelos de desarrollo con impacto social.

Ambos programas tienen una duración de cuatro años y privilegian el aprendizaje práctico mediante proyectos aplicados a situaciones reales.

El registro se realiza en www.uniti.edu.mx, donde las y los aspirantes deberán elegir la licenciatura de su interés y cargar la documentación requerida: acta de nacimiento, INE, CURP, certificado de bachillerato, comprobante de domicilio y fotografía infantil.

Las clases iniciarán el 1 de septiembre de 2026.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden consultar www.uniti.edu.mx o comunicarse vía WhatsApp al 449 586 28 80.