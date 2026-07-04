Realiza el Sistema DIF Estatal Feria Gastronómica Para Promover la Alimentación Saludable y Fortalecer los Huertos Comunitarios

Con el objetivo de fortalecer el acceso y consumo de alimentos nutritivos entre la población, el Sistema DIF Estatal Aguascalientes, a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario, realizó una Feria Gastronómica en la que participaron los 11 Sistemas DIF Municipales y el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), informó la presidenta y primera voluntaria de la institución, Aurora Jiménez Esquivel.

En el marco de esta actividad también se entregó material para fortalecer los Huertos Escolares y Comunitarios en los 11 municipios del estado y en planteles atendidos por el Conafe, como parte de las acciones para fomentar una alimentación saludable desde las comunidades.

Aurora Jiménez Esquivel destacó que este tipo de eventos no solo permiten difundir la riqueza gastronómica de Aguascalientes, sino también fortalecer el trabajo coordinado entre el Sistema DIF Estatal y los DIF Municipales en favor de las familias.

Asimismo, señaló que la feria busca promover el consumo de alimentos propios de cada municipio, además de orientar a la población sobre el Plato del Bien Comer para impulsar hábitos de alimentación más saludables y balanceados.

La presidenta del DIF Estatal agradeció a las presidentas y presidentes de los Sistemas DIF Municipales por su compromiso y constante participación en las actividades que impulsa la institución, así como al coordinador del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), Álvaro de Ávila Águila, por sumarse a las acciones encaminadas a mejorar la alimentación de niñas y niños.

Al concluir el evento, realizado en las instalaciones de la Dirección de Desarrollo Comunitario, Aurora Jiménez Esquivel y las autoridades presentes recorrieron los estands instalados por los municipios, donde conocieron y degustaron los platillos representativos de cada región.

También estuvieron presentes el director general del Sistema DIF Estatal, Héctor Castorena Esparza; y el director de Desarrollo Comunitario, Oswaldo Alonso Serrano.