Tere Jiménez Reconoce Esfuerzo de Jóvenes que Concluyeron su Formación en los Bachilleratos Militarizados

230 Egresados

En total egresaron 93 estudiantes del plantel “1.er Escuadrón de Lanceros de Aguascalientes” y 137 del “José María Chávez”.

Como parte de la ceremonia que se llevó a cabo en la 14/a. Zona Militar, se realizaron los Honores a la Bandera, cambio de escolta y de banda de guerra.

Sigan adelante con la frente en alto, con paso firme y con el corazón puesto en continuar haciendo fuerte a nuestro Aguascalientes: TJ.

La gobernadora Tere Jiménez encabezó la ceremonia de graduación de las y los estudiantes de los Bachilleratos Generales Militarizados “1.er Escuadrón de Lanceros de Aguascalientes” y “José María Chávez”, donde 230 jóvenes concluyeron su formación de nivel medio superior, bajo un modelo educativo basado en disciplina, honor, lealtad, responsabilidad y vocación de servicio.

“Ustedes eligieron una formación distinta que exige carácter, respeto, orden, disciplina y amor por México. Aguascalientes necesita a jóvenes como todos ustedes: valientes, íntegros, estudiosos y decididos a construir un mejor mañana. Sigan adelante con la frente en alto, con paso firme y con el corazón puesto en continuar haciendo fuerte a nuestro Aguascalientes, el gigante de México”, les dijo la gobernadora a las y los jóvenes egresados.

Como parte de la ceremonia que se llevó a cabo en la explanada del 4/o Regimiento Mecanizado de la 14/a. Zona Militar, se realizaron los Honores a la Bandera, cambio de escolta y de banda de guerra, así como la entrega de documentación oficial a las y los egresados, además de reconocimientos a estudiantes con los mejores promedios de aprovechamiento académico.

Del Bachillerato General Militarizado “1.er Escuadrón de Lanceros de Aguascalientes” se reconoció a Sarah Itzul Campuzano Zagal, Edson Rogelio Salas Morales y Rubí Silva Gutiérrez, como los mejores promedios de su generación. Así como a Yamiletzy Miley Espiricueta Durón, Nicole Dayan Camacho Muñoz y Liliana Hernández Dávila, del plantel “José María Chávez”.

Eduardo Gómez Gómez, director del Bachillerato General Militarizado “1.er Escuadrón Lanceros de Aguascalientes”, dio un mensaje: “Esta generación representa el esfuerzo, la disciplina y el compromiso que distinguen a nuestra institución. Hace casi siete años iniciamos este proyecto con el firme propósito de formar jóvenes comprometidos con México. Hoy vemos cómo esa visión se ha hecho realidad gracias al trabajo y el esfuerzo conjunto de toda nuestra comunidad educativa”, afirmó.

Juan Alfredo Barajas de Luna, director del Bachillerato General Militarizado “José María Chávez”, destacó el respaldo de la gobernadora: “Gracias por su firme compromiso con estos planteles, por creer en el modelo militarizado y por brindar a estos jóvenes las herramientas para convertirse en ciudadanos ejemplares. Su presencia hoy aquí, gobernadora, no solo engalana este evento, sino que también respalda el esfuerzo de cada una de estas familias, de las madres y los padres que hoy tienen el corazón lleno de orgullo”, subrayó.

La gobernadora Tere Jiménez acompañó como madrina a las y los egresados de la 5.ª Generación 2023-2026 del Bachillerato General Militarizado “1.er Escuadrón de Lanceros de Aguascalientes” y de la 2.ª Generación 2023-2026 del Bachillerato General Militarizado “José María Chávez”.

Cabe destacar que ambas instituciones forman parte de la oferta educativa del Instituto de Educación de Aguascalientes y fortalecen la preparación de jóvenes mediante un esquema que combina formación académica, disciplina militarizada, deporte, civismo, liderazgo, respeto, inclusión y responsabilidad social.

Al evento asistieron Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes; Álvaro Javier Juárez Vázquez, comandante de la 14/a. Zona Militar; Isaac Aarón Jesús García, coordinador de la Guardia Nacional en Aguascalientes; María de Jesús Díaz Marmolejo, senadora de la República por Aguascalientes; Lucía de León Ursúa, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del H. Congreso del Estado; las diputadas locales Mirna Medina Ruvalcaba y Jedsabel Sánchez Montes; el diputado local Salvador Maximiliano Ramírez Hernández; Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, director general del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA); Noé García Gómez, director de Educación Media Superior del IEA; Arturo Martínez Morales, jefe de Estado Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; y Gonzalo Pérez Zúñiga, secretario de Seguridad Pública Municipal.