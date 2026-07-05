Desconoce Consejo Estatal de Desarrollo Económico de Zacatecas Monto de Inversión Extranjera en el Estado

“Colaboramos en el Trazado de Estrategias y no en la Producción de Resultados”

Por Gabriel Rodríguez Piña

Juan Carlos Medina Mazzoco, director general del Consejo Estatal de Desarrollo Económico de Zacatecas (CEDEZ) admitió que esa instancia financiera desconoce al momento el monto total de inversiones extranjeras directas en el estado de Zacatecas y admitió que su labor se centra en los trabajos de gestión de distintos grupos empresariales y sociales de la entidad.

A pregunta realizada en par de ocasiones por los periodistas sobre ese tema, Medina Mazzoco indicó desconocer ese dato y solamente habló de la conformación de su equipo de trabajo compuesto por diversas comisiones en todas las cuales, en la misma medida, se ignora ese componente financiero.

El líder de ese consejo indicó que al momento de la conferencia “no llevaba las estadísticas sobre los montos de atracción de inversiones al estado de Zacatecas; ahorita no las traigo, pero las labores de nuestras comisiones aglutinan a alrededor de 20 mil ciudadanos”, expresó.

Lejos de referir las cantidades que le habrían sido solicitadas, dijo que en el CEDEZ el mayor peso específico se basa en el trabajo ciudadano al poner en el escenario los temas, agrupar a los expertos y obtener propuestas para el desarrollo de los mismos.

Un periodista le preguntó de nuevo: ¿A cuánto ascienden en este momento los montos de inversión extranjera relacionadas con la atracción de las mismas a Zacatecas y en qué rubros, lo conoce usted?

Al respecto, el director general del CEDEZ respondió: “Esa no es una estadística que maneje el consejo, esa estadística la debe manejar en todo caso la Secretaría de Economía porque (tal hecho) se relaciona con los temas de su área o posiblemente la Secretaría del Campo, pero no nosotros”, subrayó.

“Esa no es nuestra función principal porque si ustedes ven tenemos otras funciones de las que les estamos informado en este momento; (es claro) que estadísticas las podemos producir, pero no las traigo en este momento”.

A lo anterior, dijo que siempre que lo requiere, el secretario de Economía, Jorge Miranda, participan con él como en el caso de la colaboración comercial a realizarse próximamente en Texas.

“Colaboramos en el trazado de estrategias y no en la producción de resultados”, machacó.

Al respecto, detalló que “el CEDEZ se centra en colocar su sitio para que de ahí salgan las ideas, pero en sentido real deben ser las áreas del gabinete estatal o del sector privado las que se deben encargar de desarrollarlas como en el caso del foro Más que ideas, donde se ha atendido a miles de trabajadores y la Mega feria del crédito”, explicó.

De todo ello, dijo, salen las propuestas, de donde parten las indicaciones para ver la parte que tiene que hacer cada uno de los integrantes.

El responsable del CEDEZ indicó que su misión consiste en todo caso en generar espacios con el fin de que los ciudadanos produzcan tales ideas a partir de foros específicos, mediante la participación de distintos tipos de instancias federales y las cámaras empresariales locales.

Además, dijo que se han realizado foros, como en el caso de la empresa Corona, “en donde se han revisado temas como el de la industria, lo mismo que la minería con la participación de los empresarios mineros y los coordinadores de parques industriales y diversas representaciones del gobierno federal”.

Contrario a la respuesta esperada, Medina Mazzoco destacó que ellos “habrían recibido todo tipo de recomendaciones tendientes a mejorar la infraestructura de los parques industriales que les han llevado al levantamiento de diversos planteamientos con la participación de especialistas diversos.

“Hemos realizado reuniones de comercio exterior en donde cónsules de diversos países han venido a ofrecernos diversos convenios de colaboración en educación, vivienda, turismo y otros con diversas agendas internacionales”. Pero no detalló nada sobre si en esos hechos hubo actos concretos para firma de convenios relacionados con la inversión extranjera directa (IED) al estado.

Habría que resaltar que el CEDEZ tiene dentro de sus funciones para el segundo semestre de 2026 el impulso de encuentros de comercio exterior y el diálogo con consulados.

Algunas Cifras Oficiales

Cabe destacar que Gobierno del Estado de Zacatecas anunció hace poco una inversión minera superior a seis mil millones de dólares, con el objetivo de generar más de mil empleos directos, lo que refuerza la proyección del estado como punto estratégico internacional tras la participación en la feria PDAC 2026 y ante la celebración reciente de la Reunión Internacional de Minería (RIM).

Y en lo que se refiere al sector automotriz, en el ámbito manufacturero local, destaca la inversión de más de 100 millones de pesos realizada por la empresa japonesa Murakami para la expansión de su planta en territorio zacatecano en breve, entre otros.