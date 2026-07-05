Elaboran Cinco mil Cuadros en “Grafiteando con Tejido”

Visibilizan la Sordoceguera

Por Miguel Alvarado Valle

Este viernes, en Zacatecas se celebró la tercera edición de la campaña nacional Grafiteando con Tejido, una iniciativa que busca visibilizar la sordoceguera y promover una mayor inclusión de las personas que viven con esta discapacidad.

La exhibición de las cobijas elaboradas durante la campaña tuvo como sede la Benemérita Escuela Normal “Manuel Ávila Camacho”.

Brenda Rivera Núñez, coordinadora estatal de la campaña, informó que durante esta edición se confeccionaron alrededor de cinco mil cuadros tejidos, con los que se elaboraron diez cobijas tamaño matrimonial y cerca de 30 frazadas para las piernas.

Destacó que Zacatecas participa por tercer año consecutivo en este movimiento nacional, el cual actualmente se desarrolla en 29 estados del país.

Explicó que la preparación de la campaña inicia desde octubre y noviembre con la recolección de estambre y cuadros tejidos de 20 por 20 centímetros.

La intención, dijo, es que cada persona aporte una pieza para conformar las cobijas de manera colectiva y transmitir un mensaje de solidaridad e inclusión.

Rivera Núñez señaló que el concepto de Grafiteando con Tejido se maneja como un movimiento urbano para hacerlo más llamativo para personas de todas las edades.

En esta edición precisó que participaron alrededor de ocho grupos, entre ellos las Clínicas 1 y 4 del IMSS, el Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, el Centro de Atención Múltiple (CAM) número 28, el grupo de adultos mayores activos y la Escuela Secundaria Técnica de Cañitas de Felipe Pescador, entre otros, quienes contribuyeron con la elaboración de los cuadros tejidos.

Como parte de los planes para el próximo año, la coordinadora adelantó que buscan intervenir con tejido el Cerro de la Bufa, incluyendo sus escalinatas y la zona de los monumentos, con el propósito de hacer más visible la campaña tanto para la población zacatecana como para quienes visitan la entidad.

Asimismo, durante el evento protocolario se entregaron reconocimientos a las personas participantes y se invitó a la población a sumarse a la campaña, ya sea mediante la donación de estambre o la elaboración de cuadros tejidos que formarán parte de la próxima edición del proyecto.