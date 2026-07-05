Estamos Cumpliendo los Sueños del Pueblo de México: Presidenta Claudia Sheinbaum Entrega Viviendas del Bienestar en Morelia

La Meta es 1.8 Millones en el País

En Michoacán se construirán 82 mil viviendas: 50 mil en Infonavit, 20 mil Conavi y 12 mil Fovissste.

Suman 4 millones 865 mil créditos impagables reestructurados y en Michoacán fueron 97 mil 220: Infonavit.

Morelia, Michoacán.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la entrega de 32 Viviendas para el Bienestar en Morelia, Michoacán, que forman parte de la meta de 1.8 millones de viviendas que se construirán a nivel nacional durante todo el sexenio.

“Muchas felicidades, tener una casa propia es un sueño, muchos trabajan toda la vida y no tienen esa posibilidad y ahora lo que estamos haciendo es brindar la posibilidad de tener una vivienda propia, de poder pagarla de acuerdo a los ingresos que tengamos, porque las mexicanas y los mexicanos pagamos siempre, solamente es cuando de plano no se puede, pero en general el pueblo de México responde siempre frente a sus responsabilidades.

“No se podía antes porque eran muchos los requisitos y no había las posibilidades de tener una casa propia, pero ahora eso es lo que estamos haciendo: cumpliendo los sueños del pueblo de México, de eso se trata la Cuarta Transformación de la vida pública”, expresó.

La Jefa del Ejecutivo Federal destacó que la palabra “bienestar” es la que define a la Cuarta Transformación a la vida pública de México, la cual se refleja en tres indicadores concretos: el aumento de 154 por ciento en el salario mínimo; la creación de 12 mil nuevas camas hospitalarias; y la construcción de un millón 800 mil nuevas casas en todo el país con el programa Vivienda para el Bienestar.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, resaltó que a través de Vivienda para el Bienestar en Michoacán se realizarán 82 mil acciones de vivienda: 50 mil del Infonavit, 20 mil de Conavi y 12 mil del Fovissste, así como la entrega de 307 escrituras por parte del Instituto Nacional de Suelo Sustentable (INSUS).

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, detalló que en Michoacán el Instituto aumentó su meta de vivienda, de 19 mil a 50 mil con una inversión de 31 mil mdp.

Además, puntualizó que hoy se entregaron 32 de mil 248 viviendas que contempla el desarrollo “Infonavit Camponubes”, además de que se reestructuraron 97 mil 220 créditos impagables en la entidad, de los 4 millones 865 mil que se regularizaron en todo el país.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Rodríguez Bedolla, agradeció a la mandataria por la gira de este fin de semana que concluyó este sábado con la entrega de viviendas.

El beneficiario de Vivienda para el Bienestar, Bryan Alejandro Solís Mena, agradeció a la mandataria e hizo un llamado para que todas y todos aprovechen la oportunidad para acceder a una vivienda.