Farderos, una Plaga que no Termina

Se Dificulta Presentarlos en la Fiscalía: Serrano Osornio

Por Gabriel Rodríguez Piña

Con el antecedente de que tan sólo el pasado mes de abril de 2026 fueron sustraídos en robo-hormiga 400 mil pesos en Soriana Sauceda de la Borda y de que ese caso se repite en todas las demás tiendas departamentales de los alrededores, el director de Seguridad Pública en la capital, Gustavo Serrano Osornio aseguró que tales hechos son poco probables de ser llevados ante la Fiscalía, porque “muchas personas pagan al final los objetos sustraídos y en múltiples ocasiones, huyen con ellos”.

El titular de la corporación comprobó lo anterior y señaló que “todos los reportes que al respecto les hacen llegar las cadenas comerciales: Soriana, Walmart, Aurrerá, Coppel, Banco Azteca y los diversos comerciantes del centro histórico les son reportados para que acudan a atrapar a los infractores.

“Hace dos semanas identificamos en Walmart Colinas del Padre a una banda procedente de otra entidad, a lo que las autoridades de vigilancia de esa tienda nos reportaron y aseguramos a dos sujetos de la Ciudad de México y un vehículo en el que hallamos todas las mercancías robadas.

“Dentro del auto encontramos muchos objetos sustraídos de Liverpool y diversas tiendas con más de 20 mil pesos en costos comerciales de diferentes tiendas departamentales, por lo que se les judicializó”.

De Otros Estados

Precisó que no todos los infractores proceden de Zacatecas sino que llegan con antecedentes de esa clase de otras entidades.

“En el caso citado, esas personas venían robando desde el norte del país y planeaban hacer un barrido similar hasta la península de Yucatán”.

Explicó que con anterioridad se exhibía de manera pública en impresiones a blanco y negro en los comercios a ese tipo de sujetos por motivos de haber infringido una falta administrativa, pero ahora se les acusa ya por robo en cualquiera de sus modalidades y sin importa la cantidad sustraída.

Indicó que su equipo ha desarrollado al respecto, la realización de “buenos trabajos” frente a la comisión de ese tipo de delitos, hechos que se ven apoyados por los comerciantes afectados o sus empleados.

“Ellos nos apoyan mediante la comprobación que tienen del objeto robado en costos y nosotros presentamos ese ticket de compra junto con los videos, lo que ha permitido disminuir los robos en la capital”.

Explicó que en ese tipo de hurtos, cada persona a la que se le detiene, se le pone bajo investigación en la FGJZ, que busca los elementos para judicializarlos.

“Las tiendas departamentales, como Soriana, tienen regularmente una muy buena estrategia de seguridad, desde aquellos elementos infiltrados, cámaras de seguridad y vigilancia, pero suele ocurrir que cuando se les detiene, los ladrones pagan lo robado y luego se les permite retirar”.

Sobre esto último indicó que “de cualquier manera el delito ya habría sido cometido y el sujeto piensa que si lo vuelven a agarrar, paga, lo que no evita la generación del daño”.

Subrayó que en cuanto él recibe el reporte, proceden a asegurar, les dan los tickets y se les pone a disposición de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas.

Robos en la Capital

Serrano Osornio detalló además que en la capital del estado se cometen cuando menos cuatro robos en casas-habitación por semana, pero que se detiene a los infractores ya que ese tipo de hechos son denunciados al 911 o los reportan directamente con ellos en la policía municipal, además de que las víctimas levantan las demandas correspondientes ante la Fiscalía General de Justicia.

Indicó que, de manera personal, su equipo se reúne directamente con los investigadores de la FGJZ para el recabado de datos con el fin de trazar estrategias que permitan disuadir esos delitos.

“Eso no significa nada más que podamos evitarlos, sino que a partir de esos datos, vamos sobre los responsables que los hayan cometido”, concluyó.