La Universidad Rosario Castellanos “Pondría en Jaque a la UAZ”, Advierten

Urge Jenny González a Acabar con la Casta Dorada que Carcome la Institución

* Se Quitará Presupuesto a Universidades Públicas, Como la Zacatecana, que no Hace Mucho por Crecer: Viramontes

Por Gabriel Rodríguez Piña

Las docentes investigadoras de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Jenny González Arenas y Sonia Viramontes Cabrera, señalaron que la creación de la Universidad Rosario Castellanos (URC) significa un duro golpe a la máxima casa de estudios en el estado, que pondría en jaque pagos y pensiones de la mayor parte de los maestros; además, se trata de un producto universitario que ofrece las mismas carreras de la UAZ, conlleva carácter electorero y no ampara contractualmente a sus profesores.

Jenny González Arenas indicó que ese tema es preocupante, debido a que exhibe de cuerpo entero la política que en materia educativa tiene en este momento el gobierno federal en contra de todas las universidades públicas mexicanas.

“Es claro que a la Federación no le interesa rescatar a las universidades públicas existentes sino generar una propia: la Rosario Castellanos es una institución en la que la investigación no va a ser prioritaria y que pretende, además, empobrecer aún más a los docentes que dentro de ella colaboren para generar así otro tipo de profesionistas”.

Dicha universidad, explicó la exsecretaria del SPAUAZ, “representa en todo caso –en lo que se refiere a su oferta educativa– una competencia directa que la UAZ brinda ya desde hace años”.

Más allá de que en días pasados a la Castellanos se le pusiera la primera piedra, las actividades comenzará en ella en breve, a causa de que está por arrancar sus labores en línea este semestre, advirtió.

“Es decir que, en breve, habría ya alumnos inscritos que gozarán de becas para sus estudios sin olvidar que muchos de nuestros alumnos del estado son pobres, vienen de municipios alejados, sus padres los envían a estudiar con múltiples esfuerzos y esas becas, sin duda que los van a atraer.

“Nosotros –detalló la entrevistada–, no vamos a tener, ya tenemos una amenaza aquí a unos pasos de la Universidad Siglo XXI en nuestro propio campus”.

Asimismo, aludió a lo que en este momento debería estar realizando ya la UAZ en materia financiera, “ese tipo de hechos son muy preocupantes porque en este momento, el equipo rectoril pretende impulsar una reforma, pero no tiene claro para qué”.

Al respecto, indicó que la UAZ requiere un proyecto de actualización respecto del modelo universitario actual a la par que se requiere urgentemente resolver la manera en que se administra la Universidad.

“No se trata nada más de exigir dinero a la Federación sino de demostrar que sabemos lo que estamos haciendo y que se además quiere hacer bien o, en todo caso, demostrar a los gobiernos federal, estatal y a la sociedad lo que estamos haciendo y que lo estamos haciendo bien”.

Los Poderosos, al Poder

Añadió que “frente a la competencia que ahora les va a imponer la Federación con la URC tendría que repensarse en acabar primero con la casta dorada que hay dentro de la UAZ, donde sus representantes, administración tras administración, se cambian de sillas y calculan en su beneficio prestaciones contractuales con salarios de funcionarios y no de docentes”.

Sería irrisorio pensar que se podría, bajo esos lineamientos, sacrificar las prestaciones magisteriales, dijo, “sobre todo porque la precarización en que se halla el personal laboral de la UAZ ya es preocupante.

“Tenemos cada vez un mayor número de jóvenes maestros que presentan enfermedades relacionadas con el estrés laboral, para los casos de diabetes e hipertensión y que se relacionan con su sobreexplotación académica, la demanda de sus trabajos y a causa de sus insuficiencias salariales”.

Explicó, para el caso de las nóminas doradas, que hay ahí un equipo jurídico sobresaturado de personas “las que ni siquiera tienen el perfil jurídico requerido para tales desempeños porque tienen a ingenieros o personas con otras preparaciones y no abogados.

“Tenemos muchas direcciones sobresaturadas de funcionarios y, dentro de toda la estructura administrativa, muchas personas dentro de equipos en los que hay seis que realizan la misma labor y al final ninguna lo hace, además”.

Solamente de esa manera, se vería que hay intenciones reales de cambio “sobre todo cuando, ante la emergencia de la URC, ni gobierno federal ni estatal le van a cumplir a la UAZ”.

Virgilio Rivera, Quien Comenzó la Destrucción

La mentora informó que la corrupción administrativa que dio origen a la casta dorada se inició en tiempos del exrector Virgilio Rivera, quien durante sus dos gestiones se dio a la tarea de calcular las pensiones a partir del modelo SEP.

“Muchos de los actuales componentes de esa casta dorada comenzaron en esos tiempos como funcionarios hace 20 a 25 años, con lo que precarizan a quienes los suplen.

Para concluir dijo que “si todos esos funcionarios realizaran su trabajo, posiblemente la UAZ no estaría en la situación en la que está, pero la prueba de que todos esos individuos son innecesarios es lo que complica nuestra situación actual”.

Competencia Electorera

En su momento, Sonia Viramontes Cabrera dijo que la idea de crear nuevas universidades para los jóvenes zacatecanos es interesante a partir de un modelo educativo gratuito, sin cobros en los exámenes de admisión y sin cuotas ni colegiaturas, “eso es muy bueno”.

“El hecho de que haya más opciones para estudios de licenciatura es algo que debe ser tomado en cuenta a causa de que las universidades públicas no hemos podido crear modelos similares.

“El problema es que ese tipo de universidades tienen la intención de contar con un modelo de control educativo desde ellas mismas ante el hecho que cuando gobierno federal construye sus propias universidades, debemos entender que eso significa que pueden controlar políticamente a maestros y alumnos en calidad de votantes para las fuerzas políticas dominantes bajo sus propias reglas”.

Muestra de ello, destacó que es la propia UAZ, que se ha convertido en un botín político para muchos grupos voraces, lo que nos ha llevado al total descontrol dentro de la misma.

Contratarán Para Hacerlos Pobres

Viramontes Cabrera precisó, sin embargo, que la URC contratará a sus profesores, pero bajo estrictas medidas de empobrecimiento, lo que no deja de ser grave, ya que serán contratados por periodos de uno a seis meses; ellos mismos han dicho que “no recibirán prestaciones”.

“Tales hechos implican que no van a generar antigüedad, además es probable que les paguen a destiempo y de manera incompleta”.

Para agravar lo anterior dijo claramente que el surgimiento de las universidades de tipo Rosario Castellanos, “sin duda que va a quitar presupuesto a las universidades públicas, como la zacatecana, donde por cierto no se hace mucho para que éste crezca”.

Reiteró los casos de abuso que se dan en múltiples hechos dentro de la UAZ y que al actual equipo gobernante no le interesa resolver nada de eso, al grado que “muchos de los actuales funcionarios no se contentan con recibir percepciones muy por encima de las que recibimos todas las demás, sino que calculan prestaciones desmesuradas y no a partir de salarios como académicos.

“Son comunes dentro de la UAZ las primas por antigüedad mayores a medio millón de pesos, por lo que ningún presupuesto, por más que se le mejore, va a igualar la voracidad de todos ellos”.

Antes de abandonar la conversación, la doctora Viramontes Cabrera dijo a detalle: “Ahora ya no son 591 los integrantes de esa casta dorada; tienen al menos nueve más para sumar 600; ese no sería el problema real sino que por anatocismo (cobro de intereses vencidos sobre intereses vencidos), a la UAZ sus distintos acreedores le cobran tres millones de pesos más a diario”.

Es decir, que sobre los cuatro mil 500 millones de pesos que se deben, en un mes se acumulan al menos casi 100 millones de pesos más que se deben pagar ante diversas instancias.

Tampoco sería en realidad el problema, si no es que a esa cúpula de oro, el común los mortales le resulta cada vez más complejo acceder mientras los maestros que han dado la vida, la batalla por su universidad, se les empobrece en la misma medida.

Habría que señalar que ese grupo de élite cuesta a la UAZ alrededor de 591 millones de pesos anuales, que comparados con los cuatro mil 500 millones de pesos en pasivos, representan una asfixiante insolvencia.

Ya no Habrá Congreso

Finalmente, Viramontes Cabrera informó que ante el anuncio de lo que sería la realización de Congreso Nacional de Sindicatos de Universidades Públicas Estatales (UPES) a realizarse los días 5, 6 y 7 de agosto próximo en el teatro Fernando Calderón, ninguno de las 11 universidades con crisis financieras ha querido participar.