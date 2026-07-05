Se Descarrila Tren en el Cerro de las Bolsas

Aquí Zacatecas Capital

Por Margarito Juárez González

Zacatecas, Zac.- Ayer por la mañana se registró el descarrilamiento de un tren de carga en el Cerro de las Bolsas, en la capital del estado, lo que generó la movilización de cuerpos de urgencia y corporaciones policíacas de los tres órdenes de gobierno. En la revisión no se encontró ninguna persona lesionada.

Los primeros en llegar fueron efectivos del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, quienes constataron que un total de 11 vagones estaban descarrilados y dos más completamente volcados.

También acudieron elementos de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Estatal Preventiva, Metropol, Guardia Nacional (GN) y militares, quienes acordonaron la zona para evitar riesgos a la población.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el tren pertenece a la empresa Ferromex y transportaba toneladas de maíz y trigo, parte de las cuales quedaron derramadas a unos metros de las vías.

Hasta el momento no se ha informado sobre las causas del descarrilamiento. Las corporaciones confirmaron que no hubo personas lesionadas.

Las maniobras para remover los vagones con grúas se prolongaron varias horas, lo que afectó la circulación en diversas arterias cercanas al lugar.

El área quedó bajo resguardo del personal de Ferromex, que realizó las labores de retiro de los vagones y la recolección del grano derramado sobre la cinta asfáltica.

En apoyo, efectivos de la Coordinación Estatal de Protección Civil realizaron trabajos de limpieza en la zona del derrame.