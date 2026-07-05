Alerta Policía Cibernética por Correos que Buscan Robar Datos Personales

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) lanzó una alerta por una nueva modalidad detectada por la Policía Cibernética, mediante la cual delincuentes envían correos electrónicos falsos para robar información personal, contraseñas, datos bancarios e incluso obtener acceso a dispositivos electrónicos.

El secretario de la SSPE, Antonio Martínez Romo, informó que durante las labores de ciberpatrullaje se identificaron mensajes que suplantan la identidad de un conocido servicio de correo electrónico. En ellos se advierte falsamente sobre la actualización de los términos de servicio y se pide al usuario ingresar a un enlace para evitar el supuesto cierre de su cuenta.

Advirtió que el verdadero objetivo es que quien lo recibe entregue información confidencial, por lo que recomendó no abrir enlaces sospechosos, revisar cuidadosamente la dirección del remitente y verificar cualquier notificación directamente en los sitios o aplicaciones oficiales.

También pidió evitar compartir datos personales o bancarios a través de correos electrónicos, mensajes de texto o aplicaciones de mensajería, especialmente cuando los mensajes utilizan un tono de urgencia o amenazan con cancelar servicios.

Martínez Romo llamó a la población a mantenerse alerta y reportar cualquier intento de fraude, al señalar que la prevención es la mejor herramienta para evitar este tipo de delitos.

Quienes requieran orientación o deseen reportar un incidente pueden comunicarse con la Policía Cibernética a través del 911, al teléfono 449 910 20 55, extensiones 6605, 1710 y 1711; por WhatsApp al 449 346 23 41 o mediante la línea de denuncia anónima 089.