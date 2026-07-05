Arranca el Boxeo en la Copa Aguascalientes 2026

Con una amplia participación de boxeadores y una importante asistencia de familias y aficionados, se realizó la primera etapa de box de la Copa Aguascalientes 2026, en la velaria del tianguis de la colonia Insurgentes, donde las y los participantes ofrecieron combates de gran intensidad sobre el ring.

El evento reunió a atletas de diferentes categorías, quienes buscaron avanzar en la competencia dentro de un ambiente de entusiasmo y convivencia deportiva. Desde temprana hora comenzaron las actividades con el pesaje para, posteriormente, dar paso a las peleas programadas.

El director general del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes, Arturo Fernández Estrada, estuvo presente durante la jornada, donde saludó a las y los competidores, así como a entrenadores y familias que acudieron a respaldar a las y los boxeadores.

Como parte de las actividades, se realizaron rifas entre las y los asistentes.

La Copa Aguascalientes 2026 continúa impulsando espacios de competencia para el desarrollo deportivo en el estado y promoviendo la participación de atletas de todas las edades.