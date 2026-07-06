A Verónica “ya la Besó el Diablo”

David Monreal usa Infraestructura y Programas Para Apoyarla: Narro

Por Gabriel Rodríguez Piña

Al referirse a las encuestas que “favorecerían a la candidata del gobernador David Monreal”, José Narro Céspedes dijo que aproximadamente 80 por ciento de ellas desaprueban al gobernador zacatecano David Monreal y luego refirió que “a Verónica (Díaz Robles), ungida del gobernador, ya la besó el diablo”.

“Verónica Díaz Robles es apoyada por una persona a la que los zacatecanos no quieren porque ha gobernado mal, lo cual no es una preocupación para nosotros porque vamos a ganarles mientras que, en el caso de Ulises (Mejía Haro), se trata de un candidato que tiene solamente un poco de aire, pero nomás.

“Además, Mejía Haro acarrea a la gente y les paga 200 pesos por movilización, lo que no tiene nada que ver con nosotros que –cuando hicimos nuestro informe– este duró de cuatro a cinco horas y ni una gente nuestra se movió de ahí sino que se mantuvieron firmes como soldados, comprometidos con Narro, es decir, con nuestra fuerza”.

En ese sentido, dijo esperar que Morena Zacatecas haga que las reglas se cumplan por lo que le pido el titular estatal del Ejecutivo que “ya dejen de correr gente que dentro de la administración no está de acuerdo con la candidata del gobernador.

“Dejen de mal utilizar los programas públicos, así como la infraestructura y los programas para apoyarla porque nosotros, en ese sentido, vamos a demandarlos, legalmente, aspecto en el cual no nos vamos a quedar de brazos cruzados porque no es posible que a la gente la corran porque simpatizan con Narro o cualquiera de los otros candidatos morenistas”.

Al señalar que el gobernador Monreal es “parte de un modelo de transición que va de lo viejo a lo nuevo”, replicó que incluso Morena está en esa misma transición a causa de que hay muchos que se resisten a entregar el poder al pueblo “para que éste mande y el gobierno obedezca incluso si Andrés Manuel procediera originalmente del PRI”, citó.

Por Buen Camino

José Narro Céspedes dijo que la firma del T-MEC va por buen camino y señaló que, en esa materia, se han resuelto 40 puntos pendientes pero que, en el peor de los casos, “dicho acuerdo sería revisado cada año” y se congratuló acerca de que hay una enorme cantidad de inversiones pendientes de México con diversas naciones, incluida España.

Narro indicó que hay diversos embates de la derecha norteamericana que intentan golpear a la soberanía mexicana pero que re sulta paradójico que, en términos de narcotráfico, en Estados Unidos no haya un solo capo detenido al momento.

El legislador –quien contiende en este momento de cara al proceso de elección interna por Morena para que de ahí salga el candidato o la candidata a la gubernatura estatal por ese partido–, dijo que las acusaciones sobre que “México no hace nada en contra del tema del crimen organizado, solamente buscan que nuestro país se subordine, de cara a los acuerdos del T-MEC”.

Quien es, además, uno de los coordinadores para la defensa de la Cuarta Transformación y para la defensa de la soberanía nacional por Zacatecas añadió que los acusados por EU, “como en el caso del gobernador Rubén Rocha Moya y los demás, deben sujetarse primero a las leyes mexicanas, pero incluso así, esa no puede ser una cláusula de exclusión para que los norteamericanos no firmen el T-MEC”.

“Nosotros, ante la firma del T-MEC, no podemos doblegarnos a las peticiones norteamericanas, las que se reciben y se atienden pero de acuerdo con las leyes mexicanas”.

Asimismo, dijo que “a diferencia de Acción Nacional (PAN), nosotros en Morena no encubrimos a nadie porque en el caso del gobernador Rocha Moya, éste pidió licencia mientras que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, no lo hizo así”.

Al respecto, dijo que “la primera vez que llegó el narcotráfico a México fue para producir drogas en Durango, Sinaloa y Chihuahua, momento en el que se utilizaron para mantener activo al Ejército estadounidense en Vietnam además de mantener embrutecido al pueblo norteamericano”.

Y ante insistencia sobre la firma del T-MEC destacó que “la estrategia de Trump consiste siempre en presionar a los países para obtener lo que desea en materia comercial, lo mismo que aplica ante Canadá, nación con la cual también desearía concluir su acuerdo comercial por lo que no somos piñata ni peón de nadie, así como tampoco no somos su patio trasero, como lo habría dicho hace poco la presidenta Claudia Sheinbaum”.

Acusó a los príístas, como en el caso de exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de que fueron ellos los primeros huachicoleros, al haber comenzado con ese delito, por lo que hacia allá marchó el grupo del expresidente Felipe Calderón, que estaba vinculado en ese tema.

Al brindar cifras, dijo que hay 57 mil detenidos en el país por delitos de narcotráfico, más dos mil 400 laboratorios destruidos, más de cinco que diariamente son desmantelados, “apenas por uno de Chihuahua”.