BZA Art Reúne a Tatuadores Para Apoyar una Causa Benéfica

Con Artistas Reconocidos de Zacatecas

Por Miguel Alvarado Valle

Con la participación de seis tatuadores locales y una especialista en perforaciones, este domingo se llevó a cabo la tercera edición de BZA Art en la Casa Municipal de Cultura de Zacatecas, un evento con causa que reunió el arte del tatuaje y la música para recaudar fondos en apoyo a una situación de salud.

Durante la jornada, los asistentes pudieron acceder a tatuajes tipo flash elaborados por algunos de los artistas más reconocidos de la entidad.

La organizadora del evento, Fanny Carmona, señaló que esta es la tercera ocasión en que realizan BZA Art y destacó que la segunda edición se llevó a cabo apenas hace un mes en el municipio de Guadalupe, donde obtuvieron una buena respuesta por parte del público. Como parte de la dinámica, los artistas ofrecieron flash tattoos de hasta 10 centímetros, realizados a una sola tinta, con un costo de 500 pesos.

Los asistentes pudieron elegir entre los diseños previamente preparados por los tatuadores o llevar una propuesta propia y en caso de solicitar un tatuaje de mayor tamaño o con un diseño más elaborado, el costo se ajustó de acuerdo con el trabajo requerido y el criterio de cada artista.

Además de las sesiones de tatuaje, el evento contó con música en vivo gracias a la participación de la DJ Zuryka, originaria de la Ciudad de México, quien se sumó de manera altruista a esta iniciativa.

Carmona destacó que este tipo de colaboraciones fortalecen el proyecto y permiten reunir a distintos exponentes del arte en una misma causa, generando un espacio de convivencia para la ciudadanía.

Explicó que BZA Art nació con el propósito de apoyar a su padre, Jorge Carmona, quien desde 2022 enfrenta una delicada situación de salud derivada de una negligencia médica. Indicó que actualmente requiere una cirugía de columna, por lo que los recursos obtenidos durante esta tercera edición serán destinados a cubrir los gastos del procedimiento. Finalmente, agradeció tanto a los artistas que donaron su talento como a las personas que acudieron para contribuir a la causa.