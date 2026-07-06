Motos y Bikers Celebra su Segundo Aniversario con Rodada en Zacatecas

Participan más de 100 Motociclistas

Por Miguel Alvarado Valle

Con una rodada conmemorativa por distintos puntos de la zona conurbada y municipios vecinos de la capital, además de un convivio entre motociclistas, el colectivo Motos y Bikers celebró este domingo su segundo aniversario, consolidándose como una agrupación que busca integrar a los aficionados al motociclismo en Zacatecas, promover el turismo local y fomentar una conducción responsable.

Como parte de la celebración, más de 100 motociclistas recorrieron Morelos, Pozo de Gamboa, San Antonio del Ciprés, Tacoaleche y el centro histórico de Zacatecas, para posteriormente reunirse en las palapas del Boliche, donde llevaron a cabo un convivio acompañado de música de rock.

El organizador, Víctor Hugo Ramírez, explicó que Motos y Bikers nació hace dos años con el objetivo de integrar a motociclistas de todo el estado, sin importar si pertenecen a un motoclub o si ruedan de manera independiente. Indicó que la intención es crear un espacio de convivencia que permita a más personas participar en recorridos organizados y fortalecer la comunidad motociclista en Zacatecas.

El organizador destacó que, de manera habitual, las rodadas se realizan con el acompañamiento de elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional, con el propósito de brindar mayor seguridad durante los recorridos. Añadió que esta coordinación también genera confianza entre los participantes para desplazarse por las carreteras del estado.

Asimismo, explicó que otro de los objetivos del proyecto es impulsar el turismo interno, ya que en cada recorrido procuran visitar municipios y consumir en establecimientos locales, contribuyendo así a fortalecer la economía de las comunidades que reciben a los motociclistas.

Finalmente, Ramírez invitó a las y los motociclistas de Zacatecas a sumarse a las actividades de Motos y Bikers y resaltó la importancia de utilizar siempre casco y equipo de protección, así como de conducir con responsabilidad.

Subrayó que disfrutar de una motocicleta no necesariamente implica hacerlo a altas velocidades, sino recorrer las carreteras de forma segura y consciente.