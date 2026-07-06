Se Decantan Convencionistas por Mejía Haro

Tiene Altos Niveles de Aceptación, por Encima de Otros Candidatos: Quirino

Por Gabriel Rodríguez Piña

Por considerar que lleva un alto puntaje, “incluso por encima de otros candidatos”, a partir de este momento Ulises Mejía Haro pasa a formar parte de las filas del grupo denominado Los Convencionistas, una vez que el legislador federal por Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, le cediera la estafeta para hacerse cargo del proyecto.

Juan José Quirino Salas, coordinador de Los Convencionistas, dio a conocer lo anterior e indicó que dicha remoción se debió a los altos niveles de aceptación de Mejía Haro, pero sobre todo, a que detenta una sólida preparación académica y a su visión, que es humanista, circunstancias que son fundamentales para la defensa del proyecto.

Añadió que, en ese sentido, Mejía Haro garantiza la defensa de la Transformación y de la soberanía nacional, “por lo que coincidimos de manera amplia con las labores realizadas al respecto por este joven representante.

“Su trabajo cuenta con el mayor reconocimiento de la ciudadanía zacatecana, acorde con lo que reflejan las encuestas más prestigiosas a nivel nacional, tales como Enkoll, De las Heras, Demotecnia y Mendoza, además de Blanco y Asociados”.

Asimismo, Quirino Salas añadió que Ulises Mejía Haro es un “compañero con el mayor saldo de opinión positiva además de ser el más honesto, cercano a la ciudadanía y quien mejor conoce el estado y que cumple con su palabra”.

Ante esas circunstancias, Quirino Salas realizó un llamado a la unidad de parte de quienes realmente, dijo, quieren a Zacatecas y están, además, convencidos de que “sí hay de otra para nuestro estado”. Además, refirió que es el momento de que toda la ciudadanía participe en la defensa de la transformación y de la soberanía nacional.

Más adelante, los otros integrantes del grupo advirtieron que la unidad en torno de ese nuevo líder no forma parte únicamente de una palabra dentro del discurso, sino que “se pretende anteponer el bien común de las y los zacatecanos a cualquier tipo de aspiración personal”.

Por último, indicaron que “tales son las razones por las cuales se decidió compartir el compromiso con la defensa de la transformación y la soberanía nacional en el estado de Zacatecas, al reconocer públicamente el esfuerzo que realiza en esta ardua tarea Mejía Haro”.