En Aguascalientes, la Selección Mexicana Unió a Cientos de Familias en una Noche Inolvidable

Ni siquiera la lluvia logró apagar el entusiasmo de miles de familias aguascalentenses que se dieron cita en la Gigante Fan Zone de Plaza Patria para vivir intensamente el esperado encuentro entre México e Inglaterra.

Desde horas antes del silbatazo inicial, niñas, niños, jóvenes y adultos comenzaron a llenar el corazón de la ciudad para disfrutar de una experiencia que fue mucho más que un partido de futbol. Actividades recreativas para toda la familia, dinámicas, música y un ambiente de convivencia transformaron la plaza en una auténtica fiesta mundialista, donde la emoción se respiraba en cada rincón.

El ritmo estuvo a cargo de Poder Sonidero y del Mariachi Señorial, quienes encendieron el ánimo de los asistentes; la expectativa crecía minuto a minuto. La celebración alcanzó uno de sus momentos más especiales con la participación del comentarista de TUDN, Juan Carlos Zamora, quien convivió con la afición, compartió anécdotas, fotografías y transmitió la pasión que caracteriza al futbol mexicano.

Cuando la lluvia hizo su aparición, lejos de dispersar a la multitud, fortaleció el espíritu de una afición que permaneció firme frente a las pantallas gigantes. Bajo paraguas, impermeables o simplemente dejándose mojar, cientos de personas continuaron alentando a la Selección Mexicana con porras, aplausos y banderas, demostrando que la pasión por el Tricolor no conoce obstáculos.

Otro de los momentos más esperados fue la entrega de los tradicionales bolillos con crema, cortesía del Grupo de Industriales Panaderos de Aguascalientes, una tradición que volvió a reunir a las familias y que arrancó sonrisas entre los asistentes, consolidándose como uno de los símbolos más esperados de cada encuentro mundialista.

La combinación de música, actividades para todas las edades, la emoción del futbol y el entusiasmo inquebrantable de la afición convirtieron la Gigante Fan Zone en un espacio de unión y convivencia que dejó postales memorables.

Así, Plaza Patria fue el escenario de una jornada inolvidable que confirmó que, cuando juega México, el corazón de Aguascalientes late con más fuerza, y que ni la lluvia es capaz de detener la pasión de una afición que siempre está lista para apoyar al Tricolor.