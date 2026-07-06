Secretaría de Salud Intensifica Operativo Contra el Dengue en Todo el Estado

Con el objetivo de reducir el riesgo de contagios por dengue durante la temporada de lluvias, la Secretaría de Salud mantiene un operativo permanente de prevención y control en diferentes colonias del estado, donde brigadas especializadas realizan diariamente labores de nebulización para disminuir la presencia del mosquito transmisor de la enfermedad.

Las acciones forman parte de una estrategia integral que incluye control larvario, promoción de la salud y eliminación de criaderos; sin embargo, las autoridades subrayan que el éxito de estas medidas depende en gran medida de la participación de la ciudadanía.

La dependencia explicó que la nebulización elimina a los mosquitos adultos, pero no evita que continúen reproduciéndose si permanecen recipientes con agua estancada en los hogares, por lo que hizo un llamado a reforzar las medidas preventivas desde casa.

Entre las principales recomendaciones destacan eliminar cualquier objeto que acumule agua; mantener tapados tinacos, cisternas y depósitos; lavar y cepillar con frecuencia cubetas, floreros y bebederos; desechar o voltear recipientes en desuso; conservar limpios patios y azoteas; además de utilizar repelente y colocar mosquiteros en puertas y ventanas.