Exige SITTEZ Parar Entrega del Hotel Parador

Es Patrimonio de Centenares de Trabajadores: Macías Silva

Por Gabriel Rodríguez Piña

Ernesto Macías Silva, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de Telesecundaria (SITTEZ), condeno que “se pretenda disponer de los bienes del Issstezac mediante la dación a venta del Hotel Parador, con el fin de saldar deudas administrativas del Issstezac”.

Macías Silva preciso que consterna ver la salida que se pretende dar a ese conflicto institucional, que lleva varios años de haberse generado.

Ante el hecho, requirió a la LXV (65) Legislatura del Congreso local para que frene el intento “de modo que cualquier decisión que se tome se apegue a la legalidad y no como una salida fácil al conflicto”.

Añadió que primero debe legalizarse y transparentarse el derecho de los trabajadores a la posesión de sus bienes materiales, por encima de todo.

“Ese patrimonio (del Hotel Parador) es propiedad legítima de centenares de ellos a partir de sus aportaciones de décadas enteras”, advirtió.

Además, indicó que “las reservas técnicas no pueden ni deben servir para el saldo de deudas en contra de las más de 25 mil personas que han cotizado ahí”.

A detalle, dijo también que “no se puede ni se debe comprometer el patrimonio de todos ellos sin ir a la raíz administrativa del conflicto”.

Atribuyó a las pésimas gestiones administrativas el cúmulo de irregularidades que asfixian al Issstezac, sin olvidar el fondo de pensiones destinado a nómina, que ejemplifica parte del problema.

“Aberrantes son, en la misma medida, las plazas no localizadas, los suntuosos negocios, gastos injustificados y toda la suma de irresponsabilidades en contra de esos trabajadores, tratados de manera irregular por las autoridades.

“No es justo que ahora se pretenda sanar quebrantos económicos afectando los derechos de sus plantas laborales”.

También llamó al Congreso a sacar las manos del caso y posponer la aprobación para la venta del Parador.