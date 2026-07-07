“Inicia Depósito de las Pensiones y Programas Para el Bienestar del Bimestre Julio-Agosto”

Presidenta Claudia Sheinbaum:

⁠La Pensión Adultos Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar beneficia a un total de 16 millones 571 mil 522 personas con una inversión social de 378 mil 817 millones de pesos: Bienestar.

Ciudad de México.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que a partir de este lunes 6 de julio y hasta el 29 de julio, se realizará el depósito correspondiente al bimestre julio-agosto de las Pensiones y Programas para el Bienestar para los cuales este 2026 se tiene destinada una inversión social de un billón de pesos.

“Hoy [lunes] inicia el depósito. Hoy empieza con la letra A, hasta el 29 de julio con las letras W, X, Y y Z”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Asimismo, recordó que a partir de 2027 iniciará el Servicio Universal de Salud que al momento tiene un millón 200 mil personas adultas mayores registradas a través de la credencialización.

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, detalló que la Pensión Adultos Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar benefician a un total de 16 millones 571 mil 522 personas, lo que representa una inversión social, sólo de enero a julio de 2026, de 378 mil 817 millones de pesos (mdp).

Recordó que los beneficiarios de la Pensión Adultos Mayores, reciben 6 mil 400 pesos; de la Pensión Mujeres Bienestar, 3 mil 100 pesos; de la Pensión para personas con discapacidad, 3 mil 300 pesos; del programa de Madres Trabajadoras, mil 650 pesos y de Sembrando Vida 6 mil 450 pesos.

El pago del bimestre julio-agosto se realizará de acuerdo con la primera letra del apellido y bajo el siguiente calendario:

⁠A – Lunes 6 de julio.

⁠B – Martes 7 de julio.

⁠⁠C – Miércoles 8 y jueves 9 de julio.

⁠D, E, F – Viernes 10 de julio.

⁠⁠G – Lunes 13 y martes 14 de julio.

⁠H, I, J, K – Miércoles 15 de julio.

⁠L – Jueves 16 de julio.

⁠M – Viernes 17 y Lunes 20 de julio.

⁠N, Ñ, O – Martes 21 de julio.

⁠P, Q – Miércoles 22 de julio.

⁠R – Jueves 23 y viernes 24 de julio.

⁠S – Lunes 27 de julio.

⁠T, U, V – Martes 28 de julio.

⁠W, X, Y, Z – Miércoles 29 de julio.

En el caso de las y los sembradores del programa Sembrando Vida el pago mensual correspondiente a junio, se realizará el jueves 9 de julio.