Obras de Prevención de Inundaciones en la Zona Oriente del Edomex van al 90%

Concluirán en Julio: Presidenta Claudia Sheinbaum

Están concluidas las obras en la Laguna El Salado; el Colector Teotongo; el Colector Carmelo Pérez y Cárcamo de Xochiaca; se concluirán en julio: Colector Los Pinos y Laguna Churubusco.

Además, se construye Colector Chalco de Díaz Covarrubias, cuyos trabajos concluirán en octubre.

Conagua invierte 11 mil 200 mdp en acciones para prevenir inundaciones en todo el país, de los cuales, 2 mil 200 mdp se destinan en las seis obras de la Zona Oriente del Estado de México.

Ciudad de México.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que las obras de prevención de inundaciones en la Zona Oriente del Estado de México presentan un avance del 90 por ciento y serán concluidas en los próximos 15 días.

“Ya 4 de las obras entraron en funcionamiento durante estas lluvias. Y en 15 días estarán terminadas todas; es decir, van al 90 por ciento. Entonces, ayudó a desalojar mucho más rápido. Ayer que estuvimos en Ciudad Neza llegó a haber un espejo de agua importante, pero en una hora y media más o menos se desalojó. Entonces, van avanzando para que todas y todos sepan que en 15 días van a estar completas todas”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) realiza una inversión de 11 mil 200 millones de pesos (mdp) en acciones para prevenir inundaciones en todo el país, de los cuales, 2 mil 200 mdp se destinan en las seis obras de la Zona Oriente del Estado de México.

El director general de la Conagua, Efraín Morales López, detalló que las obras de prevención de inundaciones constan de seis proyectos, particularmente enfocados en los municipios de Ciudad Nezahualcóyotl y La Paz del Estado de México y en Iztapalapa de la Ciudad de México.

De las obras, ya están concluidas: la ampliación de la capacidad de 300 mil a 400 mil metros cúbicos de retención de la Laguna El Salado; la construcción del Colector Teotongo para un incremento en 4 mil litros por segundo (l/s); el Colector Carmelo Pérez y el Cárcamo de Xochiaca, que va a incrementar la capacidad de desalojo en 16 mil litros por segundo.

Mientras que las obras que concluyen en los siguientes quince días son: Colector Los Pinos, para un incremento de capacidad de 3 mil l/s, tiene un avance del 88 por ciento y la ampliación de cauces de la Laguna Churubusco del 85 por ciento.

Agregó que por indicación de la Presidenta se construye el Colector Chalco de Díaz Covarrubias, para resolver las inundaciones en Chalco y Valle de Chalco, cuyas obras de microtuneleo han avanzado en 3 kilómetros y concluirán en octubre.