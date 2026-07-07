Piden Anular Registro de Verónica Díaz

David Monreal la Apoyó en Evento Público, Quebrantando las Normas: FPLZ

Por Miguel Alvarado Valle

Integrantes del Frente Popular de Lucha de Zacatecas y simpatizantes del aspirante a la coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en el estado, José Narro Céspedes, anunciaron que promoverán una impugnación ante los órganos internos de Morena, luego de que la senadora con licencia Verónica Díaz Robles apareciera el pasado fin de semana acompañada por el gobernador David Monreal Ávila durante un evento público.

Afirmaron que dicha acción contraviene las disposiciones emitidas recientemente por el partido, las cuales prohíben que gobernadores, dirigentes y otros actores partidistas manifiesten públicamente su respaldo a alguno de los aspirantes.

En conferencia de prensa, Felipe Pinedo Hernández, integrante del Comité Ejecutivo del FPLZ sostuvo que el comunicado emitido por Morena establece que cualquier violación a estas reglas puede derivar en la cancelación del registro del aspirante beneficiado, por lo que adelantó que presentarán un recurso ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y la Comisión Nacional de Elecciones.

Señaló que la impugnación será promovida por ciudadanos y no directamente por José Narro, con el objetivo de que se haga valer el marco normativo interno del partido.

Asimismo, aseguró que cuentan con un equipo de abogados especializados en materia electoral que dará seguimiento al procedimiento.

Los integrantes del Frente acusaron que no se trata de una contienda limpia, pues señalaron una presunta intervención del Gobierno del Estado en el proceso interno de Morena.

Sostuvieron que se estaría convocando a beneficiarios de programas federales e integrantes de comités de salud, educación y otras estructuras territoriales para respaldar a una de las aspirantes, lo que calificaron como una práctica de ventajismo.

En ese sentido, hicieron un llamado a que la contienda se desarrolle con igualdad de condiciones y “juego limpio”, al considerar que cualquier injerencia podría afectar la legitimidad del proceso y generar rechazo entre la ciudadanía.

Por su parte, Jaime Ramos manifestó preocupación porque, a su juicio, mientras el discurso oficial llama a la unidad dentro de Morena, este tipo de acciones provocan el efecto contrario.

Por otro lado, destacaron la trayectoria política y social de José Narró, asegurando que mantiene una intensa gira por los municipios del estado y que cuenta con la estructura territorial más amplia entre los aspirantes.

Finalmente, reiteraron que continuarán fortaleciendo la presencia territorial de José Narro y confirmaron que, además del trabajo político en los municipios, impulsarán las acciones jurídicas necesarias para que, afirmaron, se respeten las reglas internas de Morena.