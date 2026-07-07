Protestan Contra el Despido de 43 Trabajadores del PJF

Atendían a Menores, Mujeres y Adultos Mayores sin Recursos: Alvarado

Por Gabriel Rodríguez Piña

Carlos Ernesto Alvarado Márquez, delegado de Renovación de los trabajadores al servicio del Poder Judicial Federal, encabezó un acto de protesta por el despido de 43 trabajadores judiciales a nivel nacional.

En las afueras de las instalaciones del PJF en la capital, Alvarado Márquez señalo que esos despidos son injustificados porque se trata de “trabajadores que acompañan a las personas que no tienen recursos para contratar abogados”.

Tales abogados eran requeridos para tramitar todo tipo de juicios y amparos dirigidos a cuidar los derechos de niñas, niños, mujeres y adultos mayores sin recursos, por lo que sus labores resultaban indispensables.

“Sus trabajos servían como apoyos en los centros de readaptación social (Ceresos) y otras más en aquellos lugares donde la justicia es selectiva”.

Añadió que esos 43 son empleados de confianza, por lo que no estaban adheridos de manera formal al sindicato del PJ.

En el evento de protesta tomo parte Maricela Arteaga, gobernadora de pueblos indígenas en Morelos, Zacatecas y varias decenas de personas más.

Sufren Sobreagotamiento

De la misma manera, Jean Luis Gallegos, integrante de la Federación de Sindicatos del Estado de Zacatecas (FEDEZ), añadió que tales remociones generaran sobrecarga de trabajo entre los empleados activos.

“Quienes antes desahogaban centenares de juicios en número de cinco colaboradores, ahora contarán solamente con uno o dos, lo que producirá bornout en ellos”.

“Es tal el número de pendientes que seguramente habrá rezagos pendientes en gran cantidad”.