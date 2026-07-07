Si no Quieren que Hotel Parador Pase al Gobierno, “que se lo Vendan a Cualquiera”

Issstezac Tiene Solución, Pero se Requiere Mucha Voluntad Política: Monreal

Por Gabriel Rodríguez Piña

Luego de tocar algunas de las múltiples aristas que inciden en la probable discusión en la venta del Hotel Parador, propiedad del Issstezac hasta el momento, el gobernador David Monreal dijo que “esta institución debería contar con al menos nueve mil millones de pesos en caja” pero que, contrario a ello, se han cometido todo tipo de abusos en su contra.

Monreal Ávila señaló lo anterior durante la Informativa de esta semana y aseguró que “en el caso Issstezac hay muchas condiciones que no se entienden, por las cuales se renuncia al bien sin saber quién representa al mal”.

De la misma manera, añadió que a Issstezac “se le han dado tipo de soluciones pero que muchos son los que demandan de manera simultánea la existencia de una crisis y, en el caso de que algunos no quieren que gobierno del estado compre el Parador, entonces digo que lo mejor es que se lo vendan a cualquiera”, afirmó.

Concentrado con reporteros en una de las salas anexas del primer piso de Palacio de Gobierno, David Monreal destacó que ese es problema del propio Issstezac, pero que “si no quieren vender, entonces que busquen la forma de resolver el tema”.

A lo anterior, precisó que gobierno estatal ha ido resolviendo todas las problemáticas de la entidad “y lo estamos haciendo bien para los casos de educación, salud y desempleo, pero incluso así, todos tenemos que acogernos a hacer bien las cosas”.

Puso como ejemplo que hay muchas cosas de las que ciertos individuos, sin mencionar nombres, abusan pero “a muchos se les hace fácil seguir queriendo saquear al pueblo o quedarse con el dinero del pueblo, porque al final del día, se trata del presupuesto del pueblo”, añadió.

“Hay un extrabajador del Congreso, como hay muchos otros, de los cuales hasta sería bueno sacar una lista; esta persona trabajó creo que dos o tres meses en la conclusión de una Legislatura.

“En complicidad con un juzgador, esta persona interpuso una demanda laboral por tres millones de pesos que no hay modo exacto de que los pueda justificar y ya, según eso, el juzgador se los consintió.

“Al no bastarles con eso, escuché que ahora ese cuerpo legislativo quiere solicitarnos una ampliación presupuestaria para ese poder, pero es claro que no se las vamos a dar porque, en primer lugar no tenemos para esa ampliación y luego, yo no lo consentiría”.

Abusos, Excesos, Desmesuras

Del mismo modo, refirió que “ante ese tipo de hechos, prefiero seguir resolviendo los problemas de Zacatecas y no acepto ese tipo de hechos, a los que debo referirme como robo, como saqueo, legal o bien institucional, así nomás, tres millones de pesos”.

Sobre la probable venta del Parador, el gobernador cree que se debe abrir una profunda discusión para agotar todas las instancias y resolver el caso con el fin de que se le plantee por medio de especialistas en la materia.

Recordó que el Issstezac atravesó ya por una gran reforma desde el tiempo de Alejandro Tello, que en su momento “ese equipo decidió no llevar a cabo aun cuando la crisis política resultara peor porque ahora sus costos políticos son notables.

“En ese momento, quienes se inconformaron fueron los propios trabajadores, que señalaron que esa salida no les gustaba por lo que años después considero que se les deben dar alternativas”.

Por su parte, “en el pasado reciente les planteé algunas opciones para resolver el problema interno, pero creo que se requiere honestidad, diálogo y trato franco, frío y sin exabruptos, para resolver el tema y dar garantías a los trabajadores respetando de buena fe las aportaciones que estos pudieron realizar entre 10 y 25 años de trabajo, pero a partir de certezas”.

Para concluir, dijo que “el sistema Issstezac nació en 1986 pero nació muerto desde hace 40 años y a estas alturas debiera estar más fuerte financieramente hablando porque estoy seguro que si se hiciera un estudio actuarial, su monto debería ascender en este momento a cuando menos nueve mil millones de pesos en ahorros.

“Ahora dicen que tienen dos mil millones de pesos en bienes sin fondos en caja, con una gran cantidad de obligaciones superiores porque su obligación consistía en depositar para cuando se retirara el pensionado porque ese dinero tuvo el propósito del pago de pensiones.

“Querríamos saber qué se le hizo a todo ese dinero, porque no se trató de una cantidad menor en lo que fue el saqueo del siglo, pero dentro del cual, además, no hay un solo responsable, ni un detenido ni nada por lo que me niego al falso debate que inspira a los líderes sindicales para engañar al trabajador mientras éste se deja engañar, porque Issstezac tiene solución, pero se requiere mucha voluntad política”.