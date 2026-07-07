Jóvenes de la Universidad Tecnológica El Retoño Viajarán a Alemania Para Estudiar Gratis más de un año

Cursarán Estudios Universitarios y Realizarán Prácticas Profesionales

El objetivo es que se preparen con los más altos estándares internacionales y accedan a mejores oportunidades de desarrollo profesional.

Durante su estancia conocerán tecnologías de vanguardia, fortalecerán sus conocimientos y adquirirán experiencia internacional.

El programa representa una inversión de más de 518 mil pesos, aportados por el Servicio Alemán de Intercambio Académico y la UTR.

Tres estudiantes de la Universidad Tecnológica El Retoño (UTR) fueron seleccionados para realizar una estancia académica y de prácticas profesionales en Alemania con todos los gastos cubiertos durante 13 meses, como parte de las estrategias de internacionalización que impulsa el Gobierno del Estado para que las y los jóvenes de Aguascalientes se preparen con los más altos estándares internacionales y accedan a mejores oportunidades de desarrollo profesional.

Las y los estudiantes seleccionados son Jocelyn Judith Martínez Rodríguez, de Ingeniería en Mecatrónica, quien realizará su estancia en la Universidad Técnica de Ilmenau; así como Grecia Issel Estrada Montellano e Ian Abel Zavala Saucedo, ambos de Ingeniería en Tecnologías de la Información, quienes estudiarán en la Universidad del Sarre.

Durante su estancia cursarán estudios universitarios y realizarán prácticas profesionales, donde conocerán tecnologías de vanguardia, fortalecerán sus conocimientos y adquirirán experiencia internacional que les permitirá competir en una industria cada vez más global y especializada.

La estancia será posible gracias al programa KOSPIE (Estancias Combinadas de Estudio y Prácticas para Ingenieros de Países en Desarrollo), organizado y cofinanciado por el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD), cuyo propósito es formar a futuros ingenieros mexicanos en universidades y empresas alemanas de primer nivel.

El programa no representa ningún costo para las y los estudiantes. Contempla una inversión de 23 mil 700 euros (equivalentes a más de 518 mil pesos), aportados por el DAAD y la Universidad Tecnológica El Retoño. Este apoyo cubre boletos de avión, curso intensivo de alemán, hospedaje, manutención, matrícula, seguro médico y gastos personales durante los 13 meses de estancia.

El rector de la Universidad Tecnológica El Retoño, Jorge Guillén Muñoz, felicitó a las y los jóvenes por este importante logro y destacó que estas experiencias permiten que regresen a Aguascalientes con una preparación altamente especializada, una visión internacional y mayores competencias para incorporarse a los sectores estratégicos de la industria.

Recordó que la UTR superó un riguroso proceso de selección para integrarse a este programa internacional y que actualmente sólo 15 universidades mexicanas participan en esta convocatoria. Asimismo, destacó que desde 2020 un total de 15 estudiantes de esta institución han sido beneficiados con el programa KOSPIE.

Subrayó que, gracias a esta iniciativa, alumnas y alumnos de la UTR han realizado prácticas profesionales en empresas de talla mundial como BOSCH y BMW, fortaleciendo su perfil profesional y ampliando significativamente sus oportunidades laborales.

Por su parte, Natalia Covarrubias Olivares, jefa del Departamento de Asuntos Internacionales de la UTR, explicó que el programa comprende tres etapas: un curso intensivo de alemán durante tres meses, cinco meses de estudios universitarios y cinco meses de prácticas profesionales en empresas alemanas.

Con este tipo de acciones, Aguascalientes continúa impulsando la formación especializada y la internacionalización de sus futuras ingenieras e ingenieros, al prepararlos con las herramientas, conocimientos y experiencia que hoy demandan las empresas más competitivas del mundo.