Nuevo Bachillerato Tecnológico se Suma a Complejo Educativo en Villas del Río

El Oriente ya Cuenta con Educación de Todos los Niveles

Con este proyecto se consolidará una zona de formación educativa integral, al contar con preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y universidad.

Estudiantes del nuevo plantel tendrán pase automático para continuar sus estudios superiores en la UTMA.

Ofrecerá carreras técnicas vinculadas con áreas de alta demanda, como tecnología, informática y computación.

Como parte del compromiso que mantiene la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, con el fortalecimiento de la educación y la generación de más y mejores oportunidades de desarrollo para las y los jóvenes, el estado contará con un nuevo bachillerato tecnológico en el fraccionamiento Villas del Río, en el oriente de la ciudad capital.

Este nuevo espacio educativo forma parte de la estrategia para ampliar la cobertura de la educación media superior y acercar opciones de formación de calidad a las y los estudiantes de Aguascalientes, con programas académicos alineados a las necesidades del mercado laboral y al desarrollo económico de la entidad.

Con este proyecto, Villas del Río se consolidará como una zona de formación educativa integral, al concentrar instituciones de todos los niveles, un complejo con preescolar, primaria, secundaria, la Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes (UTMA) y, próximamente, el nuevo bachillerato tecnológico.

El plantel forma parte del subsistema de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar (DGETAyCM) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y ofrecerá carreras técnicas vinculadas con áreas de alta demanda y relacionadas con tecnología, informática y computación, como Logística, Inteligencia Artificial, Robótica y Automatización.

De acuerdo con la planeación, el bachillerato iniciará actividades con tres grupos, y mientras concluye la construcción del nuevo plantel, las y los estudiantes tomarán clases de manera temporal en las instalaciones de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes, a partir del próximo ciclo escolar.

Una vez concluida la obra, la comunidad estudiantil se trasladará al nuevo edificio que se ubicará a un costado de la UTMA. Además, quienes egresen de este bachillerato contarán con pase automático para continuar sus estudios de educación superior en esa institución, lo que facilitará su formación profesional en áreas tecnológicas con gran proyección.

Como parte de los trabajos de coordinación para la apertura del plantel, el director general del Instituto de Educación de Aguascalientes, Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, sostuvo una reunión con Mario Hernández González, titular de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar de la SEP; Nayeli Valadez Guevara, titular de la DGETAyCM en Aguascalientes; Fernando Herrera, rector de la UTMA; Jesús Lara Ramírez, director general del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes (IIFEA), y representantes del sector educativo estatal.

Luis Enrique Gutiérrez Reynoso destacó que este nuevo bachillerato responde a la visión de la gobernadora Tere Jiménez de impulsar una educación de calidad, ampliar la cobertura educativa y brindar a las y los jóvenes mayores oportunidades para construir un mejor futuro.

Subrayó que este proyecto fortalecerá la oferta de educación media superior en una de las zonas con mayor crecimiento del estado y permitirá que más estudiantes tengan acceso a una formación técnica de calidad y a una ruta directa para continuar sus estudios universitarios.

Finalmente, informó que el Gobierno del Estado continuará trabajando de manera coordinada con la SEP para concretar la apertura de este nuevo plantel, que contribuirá a la formación de nuevas generaciones de jóvenes preparados para responder a los retos del presente y del futuro.