Tere Jiménez Celebra la Graduación de Estudiantes del CECyTEA Pabellón de Arteaga y los Motiva a Alcanzar sus Metas

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, asistió a la ceremonia de graduación del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes (CECyTEA) Plantel Pabellón de Arteaga, donde felicitó a las y los jóvenes que concluyeron sus estudios de nivel medio superior y los invitó a seguir preparándose para alcanzar sus metas.

Durante su mensaje, la gobernadora reconoció el esfuerzo de las y los estudiantes, así como el respaldo de sus familias y docentes, quienes fueron parte fundamental para culminar esta importante etapa académica.

“Quiero felicitar a los egresados, a su familia y a los maestros. Estoy muy emocionada de estar aquí, pero también estoy muy orgullosa por ustedes. Quiero decirles que todos los sueños se cumplen cuando tenemos el compromiso de salir todos los días adelante, sigan estudiando porque solamente el conocimiento les va a abrir todas las puertas; la vida es de esfuerzo y de compromiso, sigamos construyendo sus sueños. No desaprovechen esta etapa de su vida y sigan adelante”, expresó Tere Jiménez.

Por su parte, la directora general del CECyTEA, María Guadalupe García Arenas, destacó el crecimiento personal y académico de la generación que hoy egresa, señalando que este logro representa el comienzo de nuevos retos y oportunidades.

“Desde CECyTEA hemos tenido el privilegio de verlos crecer, la graduación representa el inicio de una nueva etapa. Bienvenidos a este último capítulo de la historia de la preparatoria”, mencionó.

En representación de la generación, la egresada Diana Alexandra Gallegos Jaime, técnica en Mantenimiento Industrial, dirigió un emotivo mensaje en el que recordó las experiencias compartidas durante su formación y agradeció el apoyo de quienes hicieron posible este logro.

“Hoy estamos aquí para cerrar este ciclo llevando en el corazón muchas cosas. Aprendimos más allá de lo que dicen los libros, aprendimos a mirar más allá, a escuchar y acompañar y que lo más valioso es ser empático; ganamos compañeros que ya se volvieron familia, por eso hoy cerramos esta etapa con gratitud; gracias a nuestras familias, a los maestros, a los compañeros y amigos”, finalizó.

También estuvieron presentes Lucero Espinoza Vázquez, presidenta municipal de Pabellón de Arteaga; Lucía de León Ursúa, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del H. Congreso del Estado; Heriberto Gallegos Serna, diputado local; Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, director general del Instituto de Educación de Aguascalientes; Ana Karina Ponce Luna, directora del plantel CECyTEA Pabellón de Arteaga; Olinsser Juan Gutiérrez Herrera, director administrativo del CECyTEA y Enrique Appendini Carrera, director de Planeación del CECyTEA.