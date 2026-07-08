Dación del Hotel Parador Servirá Para Pagar Pensiones del Issstezac: Rodarte

“Los Bienes Deben Servir Para Remediar los Males”

Por Gabriel Rodríguez

Presa de la ambigüedad, Marcelino Rodarte, secretario general de la sección 58 del SNTE, admitió que la posible dación del hotel Parador, servirá para pagar las pensiones de decenas de derechohabientes del Issstezac, pues “los bienes deben servir para remediar los males”.

Luego de brindar mil y un aclaraciones, todas las cuales terminaban por definir que la presunta enajenación del inmueble denominado El Parador, serviría para otorgar pagos de pensionados y jubilados del Issstezac, Rodarte Hernández indicó que “tal fue un reclamo que ellos, desde la S58 hicimos hace meses a las autoridades correspondientes”.

Rodarte Hernández precisó que, en breve, la sección magisterial a que pertenece emitiría un comunicado, pero antes “es preciso poner en contexto ese tipo de hechos, en vista de que desde los paros realizados por esa sección magisterial, el pasado año 2025 (meses de mayo y junio), la finalidad fue determinar que se pagaran dichas pensiones”.

Indicó que fue “durante una de esas juntas con la mesa directiva del Issstezac (a cuyos integrantes no mencionó), donde dijimos claramente que si y sólo si se desincorporara el Issstezac a causa de que nosotros en la 58 y el SITTEZ (Sindicato Independiente de Trabajadores de Telesecundaria) íbamos en la misma lucha que llevó a tomar esas decisiones, cruentas y duras”, que devino en que hace un par de días el Congreso del Estado de Zacatecas llevó a cabo la autorización para enajenar El Parador para que lo adquiera gobierno del estado.

El entrevistado confirmó que “tal fue su postura desde una de las primeras reuniones realizadas justo durante ese periodo pasado en la Legislatura donde puntualmente les dije: ¿Quién de ustedes va a responder a los jubilados?”

Posteriormente, Marcelino titubeó y, en alusión a la aprobación en el caso de El Parador, indicó: “lo mejor hubiera sido que se votara (el pasado lunes 6 de julio) en el pleno de la Legislatura porque a final de cuentas –aseguró– no esperábamos algo diferente, en vista de que lo padecimos el pasado mes de diciembre a partir de la autorización del presupuesto y durante otra jornada larga” (en ese pleno y en las mesas tripartitas), debido a que les hicimos ver que cada uno de los federalizados de nómina estatal a federal, representaba menos recursos para el Issstezac”, ejemplificó.

Sin embargó, subrayó que no les queda “más que exigir lo que nos corresponde porque tal es el contexto y lo digo con toda claridad y responsabilidad”.

Añadió que, no obstante, el proceso de dación de ese hotel “aún no está terminado ya que debe publicarse antes en el Diario Oficial del Estado el correspondiente decreto y, tan pronto como eso ocurra, habría algunos días para que nosotros interpongamos todos los instrumentos jurídicos correspondientes”.

Reculó de Nuevo

A pregunta sobre si, entonces, la posible enajenación serviría para que su sección y el SITTEZ utilizarían los recursos derivados de ese hecho para pagar pensiones, indicó que “eso está por verse, toda vez que –primero– habría que ponerle uñas y dientes a la reforma de 2015 con la correspondiente presentación de las carpetas de investigación de quienes habrían saqueado al Instituto, a la par que la Legislatura presione a quienes dieron origen a la crisis del Issstezac.

“Lo otro, consiste en administrar de manera eficiente al Instituto y reducir su nómina y administrar bien sus patrimonios, porque si no lo pueden hacer, entonces habrá que concesionarlos antes de la desincorporación”.

Para concluir, dijo que, en el peor de los casos, se debe admitir la desincorporación, “ya que los bienes son para remediar los males”, dijo.

“Pero la venta de ese patrimonio, no es la primera, sino que en 2018 –en el primer intento de subastas– impedimos la primera de ellas, pero insistimos en buscar todas las estrategias para impedir el despojo”.

A pesar de ello, en muchos medios se ha condenado el acto, al señalar que: con la aprobación por estrecho margen de 15 votos a favor y 14 en contra, el Congreso local dio luz verde a la entrega del Hotel El Parador del Issstezac a gobierno del estado, hecho con el que también se consumó una operación que pone al descubierto una de las contradicciones más incómodas de la política zacatecana actual: la brecha entre lo que dicen los representantes sindicales ante sus bases y lo que firman en las mesas de decisión.