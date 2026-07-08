En Enero Iniciará el Platabús; el Gobierno Subsidiará 122 Unidades a Concesionarios

Operarán con Sistema Eléctrico, Anuncian

Por Gabriel Rodríguez Piña

Concesionarios de las 17 rutas camioneras de la capital, en voz de su representante, Sergio Dueñas, anunciaron la puesta en marcha del Platabús en enero de 2027, servicio público de transporte que a lo largo de 18 kilómetros conectará a Villas San Agustín, Guadalupe con Central de Autobuses-Siglo XXI en recorrido de 25 minutos mediante un sistema eléctrico “sin desaparecer a las líneas abastecedoras”.

Fue Claudio Vázquez López, otro de los líderes, quien refirió que Platabús habrá de solucionar 80 por ciento del problema de movilidad urbana; sin embargo, informó que, por el momento, está a discusión todo el proceso técnico que implica la compra de dichas unidades, los acuerdos de carácter legal, el financiamento y todos los hechos derivados del proceso, “que no va a dejar sin trabajo a ninguno de los concesionarios de las 17 líneas de transporte en la ciudad”.

“Se trata de mejorar y de modificar las vías principales por donde circularán todos los camiones alimentadores de las 17 rutas capitalinas, sin omitir que esos 122 camiones van a ser subsidiados por parte del gobierno con mantenimiento a cargo de nosotros”.

Al respecto, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), desarrolla todas las labores de factibilidad para el caso del traslado, que será de manera completamente eléctrica.

El servicio de las 122 unidades contará con múltiples rutas alimentadoras con el fin de realizar la menor cantidad posible de gastos energéticos y las nuevas unidades tendrán tres dimensiones.

El único inconveniente en todo ello es la infraestructura urbana de todas las líneas por las que circularían las rutas alimentadoras, mientras que los costos de cada una de las nuevas unidades serán desde cinco hasta siete millones de pesos, algunos de los cuales serán pequeños para dar servicio en colonias aledañas al centro histórico.

Precisó que, para dicho fin, las rutas tal cual se encuentran en este momento, desaparecerán en su totalidad al generarse cerca de 27 nuevos recorridos hasta incidir todas ellas en el primer punto donde correrá el servicio eléctrico dentro del bulevar o ruta troncal.

Asimismo, dijo que seguirá operando el proceso de credencialización ciento por ciento por medio de tarjetas adquiridas de manera previa o bien con pagos en efectivo, por lo que los usuarios podrán subir a la ruta troncal por el mismo costo y recorridos constantes.

Será en octubre cuando comiencen las pruebas con autobuses expreso para entrar en operaciones al próximo mes de enero pero, por el momento, no se tiene contemplado incrementar el costo del pasaje mediante recorridos de todo el día.

“Zacatecas tiene al momento 17 rutas urbanas, algunas de las cuales ya no están en funcionamiento como las 9, 10 y 12, mientras que al proceso se integrarían todos los concesionarios existentes, que son aproximadamente 290, de entre los cuales se elegirá a los mejores camiones para abastecer a la ruta troncal”.

Los recursos para adquirirlos podrían proceder de Banobras, con el fin de modificar la infraestructura y para el tema de la participación privada, pero “no vamos a dejar a ningún concesionario fuera, salvo los que quieran salirse del proyecto”, concluyó.