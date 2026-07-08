Estamos Documentando Apoyos de David Monreal a Verónica Díaz: Ulises Mejía Haro

Pide que Aspirantes no Asistan a Asambleas de Morena

Por Gabriel Rodríguez Piña

Ulises Mejía Haro, candidato a la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Zacatecas, dijo que su equipo documenta los presuntos apoyos que el titular estatal del Poder Ejecutivo, David Monreal, estaría realizando de modo permanente en beneficio de su candidata, Verónica Díaz Robles, con el fin de entablar las demandas legales correspondientes.

Asimismo, pidió diferenciar claramente los dos tipos de asambleas a las que pueden o no pueden asistir los candidatos al gobierno estatal por Morena; lo anterior, porque en un evento público, el pasado domingo, Monreal Ávila y Díaz Robles aparecieron celebrando a la segunda con recursos del erario en Fresnillo.

Al respecto, indicó que por un lado están aquellas asambleas a las que convoca ese instituto político, “a las que está en su legítimo derecho de acudir quien así lo decida, incluidos militantes o simpatizantes, incluidos todo tipo de funcionarios públicos, que se realizan básicamente sábados y domingos”.

Precisó que el otro tipo de asambleas son aquellas a las que convocan quienes aspiran a coordinar la Cuarta Transformación.

Ante ello, pidió cuidar que “no haya intentos de disfrazar una asamblea con otra, o de tratar de confundir convocando a una que es general, cuando en ella hay presencia de un aspirante a la coordinación en el caso particular de quienes aspiran a gobernar Zacatecas”.

Por ello, dijo que en breve recomendará a la Comisión de Honor y Justicia de su partido que “dentro de las asambleas generales o bien aquellas a las que convoque Morena, no cobren acto de presencia los aspirantes a la coordinación porque ello provoca confusión al desconocer su configuración o quién la convoca.

“Porque una cosa es que ese tipo de asambleas de partido estén abiertas a la militancia y a ciudadanos y otra las de los representantes, porque dentro de las primeras, ninguno de los aspirantes podemos acudir para evitar malas interpretaciones”.

Explicó que la asamblea del pasado domingo fue convocada por Morena “pero en las que estamos presentes los aspirantes, la convocatoria es muy clara, ya que en ellas no puede haber ningún representante del estado, de su equipo o ninguno de los coordinadores de los grupos parlamentarios, alcaldes y otros con el fin de que no haya falsas cargadas de funcionarios públicos en apoyo de determinados candidatos”.

Ante ello, indicó que propondrá que “cuando la asamblea sea convocada por Morena, los aspirantes no deberán ir o cuando el aspirante convoque no irán representantes con cargos públicos para que no haya confusión”.

Advirtió, no obstante que en este momento su equipo prepara una demanda legal en contra de la candidata oficial a partir del uso de recursos de instituciones públicas para generar movilizaciones, llenar una plaza o de quienes hubieran estado ahí como funcionarios.

“Lo hemos documentado y en breve se estarán mandando la documentación correspondiente a todas las instancias de la comisión nacional de elecciones y de honor y justicia, quienes determinarán la gravedad del hecho, por lo que les pedimos actúen con transparencia”.