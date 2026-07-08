Niega Miguel Varela Pinedo Gasto de 14 mdp en Asesores

El Monto Anual no Supera los dos mdp, Afirma

Por Miguel Alvarado Valle

El presidente municipal de Zacatecas, Miguel Varela Pinedo, rechazó que el Ayuntamiento destine 14 millones de pesos al pago de asesores, al calificar esa versión como “totalmente irresponsable” y atribuirla a una campaña de desinformación.

Aseguró que la cifra difundida no corresponde a la realidad y sostuvo que el gasto anual por este concepto ni siquiera alcanza los dos millones de pesos.

El alcalde explicó que la administración municipal heredó la mayor parte de las plazas de asesoría de gobiernos anteriores y presentó un listado para respaldar su postura.

Indicó que el año pasado existían 22 asesores registrados en la nómina; sin embargo, varios de ellos ya no desempeñan esa función, pues fueron reasignados a otros cargos.

Varela Pinedo señaló que, de las 10 personas que ingresaron durante su administración, únicamente cuatro continúan desempeñándose como asesores, por lo que rechazó la versión de los 22 espacios, ya que actualmente sólo cuentan con 12 asesores en total.

Añadió que la información puede verificarse en la cuenta pública y en la Dirección de Recursos Humanos del municipio, al insistir en que las cifras difundidas sobre el supuesto gasto millonario no son correctas.

Respecto a las percepciones salariales, el presidente municipal afirmó que ninguno de los asesores recibe los ingresos que se han mencionado públicamente.

Explicó que existen sueldos quincenales que van desde los 4 mil 900 pesos hasta alrededor de los 27 mil pesos, por lo que descartó que haya asesores con percepciones de entre 80 y 90 mil pesos.

El alcalde también defendió la permanencia de estas plazas al señalar que no se trata de una figura creada por su administración, sino de espacios contemplados desde hace varios años en la estructura organizacional y presupuestal del Ayuntamiento.

Explicó que cada área cuenta con asesores especializados, quienes brindan apoyo en la revisión de contratos, procedimientos administrativos y asuntos jurídicos relacionados con diversas dependencias o áreas municipales.

Finalmente, Miguel Varela consideró que el debate sobre los asesores debería ampliarse hacia otras administraciones municipales y al Gobierno del Estado, al sostener que también cuentan con este tipo de plazas, “ahí yo creo que sí pegaríamos el grito en el cielo, para que ustedes se den cuenta de que en Gobierno del Estado hay asesores que realmente sí ganan esas cantidades de las que se habla”.