Nosotros Nunca Vamos a Hacer Acuerdos con la Delincuencia Organizada: Presidenta Sheinbaum

“En Relación con EU no se Puede Decir una Cosa un día y Después Otra”

Ciudad de México.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que su Gobierno no acuerda con miembros de la delincuencia organizada y que, por ello, hay resultados contundentes, particularmente en Sinaloa, donde se han detenido a 2 mil 540 personas por delitos de alto impacto y los homicidios dolosos han disminuido un 44 por ciento.

“¿Quién acuerda con miembros de la delincuencia organizada? Porque nosotros no; nosotros nunca vamos a hacer acuerdos con ningún miembro ni con ninguna organización de la delincuencia organizada. Jamás. Tan es así que, de manera muy detallada, el secretario de Seguridad explica lo que se hizo en el gobierno anterior y, particularmente, lo que hemos hecho nosotros desde el Gabinete de Seguridad con distintas detenciones hasta la fecha”, puntualizó.

Respecto al traslado de “El Mayo” Zambada a Estados Unidos, recordó que el exembajador estadounidense Ken Salazar declaró en su momento que no hubo participación de ninguna agencia de EUA; sin embargo, recientemente una de las avionetas involucradas fue puesta en exposición, en donde ahora el FBI se atribuye el operativo.

“Nosotros no hacemos pactos con criminales, nunca. Actuamos todos los días, ni con criminales de la delincuencia organizada ni de cuello blanco, nunca. Somos un gobierno que se caracteriza por la honestidad y por nuestros principios, y eso es lo que nos da la autoridad. Pero es muy importante en la relación bilateral que no se puede decir una cosa un día y después otra cuando tiene que ver con una injerencia en México, por eso decimos: ¿quién miente?, ¿quién mintió?”, puntualizó.