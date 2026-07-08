Ángel David, Orgullo de las Casas del Bien Común, va por su Primer Torneo Internacional Tras Coronarse Campeón Nacional

Representa a Aguascalientes en Kick Boxing

Ángel David Galindo Jiménez, alumno de la Casa del Bien Común San Marcos, representa a Aguascalientes en competencias a nivel nacional

Las Casas del Bien Común impulsan el desarrollo de niñas, niños, jóvenes y adultos mediante actividades deportivas, culturales y de capacitación que fortalecen sus talentos

Para más información comunícate al teléfono 449 910 21 21, extensión 4254

A sus 12 años, Ángel David Galindo Jiménez ha representado con orgullo a Aguascalientes en competencias nacionales de kick boxing. Lo que comenzó como una actividad para aprender un deporte, hoy se ha convertido en un proyecto de vida que lo impulsa a prepararse cada día para alcanzar nuevos sueños.

Ángel David inició su camino en el kick boxing cuando tenía apenas ocho años; descubrió que, además de disfrutar esta disciplina, quería convertirse en el mejor atleta. Con ese objetivo, decidió integrarse a los entrenamientos de la Casa del Bien Común San Marcos, ubicada en la capital, donde bajo la guía del maestro Jaime Galindo, fortaleció su técnica, disciplina y preparación física.

El esfuerzo y la dedicación dieron grandes resultados. A su corta edad, ha representado a Aguascalientes en competencias celebradas en Querétaro, Cancún, Guanajuato, Ciudad de México, Monterrey y, por supuesto, Aguascalientes, donde logró coronarse campeón en cada uno de estos torneos gracias a su disciplina, horas de entrenamiento y al compromiso que mantiene con este deporte.

Al recordar el momento en que obtuvo uno de sus primeros campeonatos, Ángel David asegura que fue una experiencia que nunca olvidará. “Me sentí muy feliz porque todo el esfuerzo y los entrenamientos habían valido la pena. Ese día entendí que, si sigo preparándome, puedo lograr todo lo que me proponga”, comenta.

Hoy su siguiente meta ya está definida: representar a Aguascalientes en un torneo internacional que se llevará a cabo en 2027 en Houston, Texas. “Quiero seguir entrenando para representar a Aguascalientes y cumplir mi sueño de competir en torneos internacionales”, comparte con entusiasmo.

Historias como la de Ángel David demuestran que las Casas del Bien Común son espacios donde niñas, niños, jóvenes y adultos pueden desarrollar su talento a través del deporte, la cultura, la educación y diversas actividades que fortalecen su crecimiento personal y les permiten construir un mejor futuro.

Si tú también quieres desarrollar nuevas habilidades, aprender un oficio, practicar una disciplina deportiva o participar en actividades culturales y recreativas, acércate a la Casa del Bien Común más cercana. Actualmente la Secretaría de Desarrollo Social cuenta con 28 espacios de este tipo distribuidos en todo el estado.

Para más información, comunícate al teléfono 449 910 21 21, extensión 4254 o visita la Casa del Bien Común más cercana; puedes consultar las ubicaciones en el siguiente link https://goo.su/TDVCPm/.