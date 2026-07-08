Pequeñas Empresas Locales Podrán Convertirse en Proveedoras de la Industria Automotriz

Con Micrositio Para Empresarios y Emprendedores

La Sedecyt puso en marcha el micrositio del Programa de Desarrollo de Proveedores Locales de la Industria Automotriz.

La nueva plataforma acerca a las empresas locales con proyectos productivos y oportunidades comerciales del sector automotriz.

El sitio concentra certificaciones, capacitación internacional y programas de fortalecimiento empresarial.

La Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt) puso en marcha el micrositio del Programa de Desarrollo de Proveedores Locales de la Industria Automotriz, una herramienta digital diseñada para fortalecer la vinculación entre las empresas de Aguascalientes y una de las industrias más importantes del estado.

La nueva plataforma permitirá a empresarios y emprendedores acceder de manera ágil a información estratégica, oportunidades de negocio y programas especializados que impulsen su integración a las cadenas de suministro del sector automotriz.

El titular de la Sedecyt, Esaú Garza de Vega, destacó que el micrositio reúne en un solo espacio las certificaciones disponibles para las empresas, así como programas de capacitación nacionales e internacionales, entre ellos los impulsados por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), además de las reglas de operación de cada esquema de apoyo.

Uno de los principales atractivos de la plataforma es su apartado de vinculación comercial, donde las empresas podrán conocer proyectos productivos, identificar nuevas oportunidades de negocios y establecer contactos que favorezcan su crecimiento y competitividad.

Las y los interesados pueden consultar la plataforma digital en desarrollodeproveedores-ags.mx.