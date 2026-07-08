PROARTE Convierte las Escuelas en Espacios Para Crear, Aprender y Soñar

Ha Llevado el Arte y la Cultura a 107 mil 593 Alumnos

Para el ciclo escolar 2026-2027, la meta es alcanzar una cobertura del 100 por ciento de las escuelas primarias públicas del municipio de Aguascalientes.

A través del Programa de Educación Artística y Cultural (PROARTE), el Gobierno del Estado de Aguascalientes ha llevado el arte y la cultura a 107 mil 593 niñas, niños y adolescentes de escuelas públicas de educación básica, acercándoles nuevas oportunidades para aprender, descubrir lo que les apasiona y desarrollar todo su potencial.

El objetivo de este programa es garantizar el acceso a los derechos culturales desde la infancia y contribuir a la formación integral de las y los estudiantes.

De octubre de 2023 a abril de este año, PROARTE llegó a 388 planteles de educación básica con talleres de música, teatro, danza, artes visuales, literatura y artesanías tradicionales, impartidos por 50 docentes especializados.

Gracias al trabajo conjunto del Instituto Cultural de Aguascalientes y el Instituto de Educación de Aguascalientes, las actividades artísticas llegan directamente a las escuelas, especialmente a comunidades donde estas experiencias representan una oportunidad para que niñas, niños y adolescentes descubran talentos que quizá no sabían que tenían, fortalezcan su autoestima, desarrollen su creatividad y encuentren nuevas formas de expresarse.

Para el ciclo escolar 2026-2027, la meta es ampliar la cobertura del programa en los municipios y llegar al 100 por ciento de las escuelas primarias públicas del municipio de Aguascalientes.

En los talleres de música, teatro, danza, artes visuales, literatura y artesanías tradicionales, las y los estudiantes aprenden mientras crean, trabajan en equipo, fortalecen su confianza y desarrollan habilidades que les servirán dentro y fuera del salón de clases. Además, elaboran productos funcionales que promueven el cuidado del medio ambiente.

Entre los principales logros del programa destacan la realización del Primer Encuentro Infantil de Teatro, el Primer Encuentro Infantil y Juvenil de Danza y la conformación de 23 grupos de difusión artística.

Con PROARTE, el Gobierno del Estado reafirma que el arte también cambia vidas. Es una herramienta que ayuda a niñas, niños y adolescentes a aprender de una forma diferente, despertar su imaginación, descubrir sus talentos y expresar sus emociones e ideas, mientras construyen un futuro con más oportunidades.