En su 28 Aniversario, UTEZ Apuesta por la Autosustentabilidad: Rectora Cerrillo Ortiz

Recuperan Purificadora de Agua y Tanque de Rehabilitación

Por Miguel Alvarado Valle

La Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas (UTEZ) conmemoró su 28 aniversario con la presentación de una nueva etapa de transformación institucional, en la que destacó el rescate de infraestructura y la puesta en marcha de proyectos orientados a fortalecer su autosustentabilidad.

El evento fue presidido por la rectora, Violeta Cerrillo Ortiz, quien estuvo acompañada por autoridades estatales y municipales, así como por integrantes del cuerpo docente y la comunidad estudiantil.

Durante la ceremonia, la rectora explicó que la estrategia de la universidad busca aprovechar el conocimiento de estudiantes y docentes para desarrollar proyectos que, además de resolver necesidades internas, permitan generar ingresos propios.

Señaló que estos recursos podrán reinvertirse en el mejoramiento de aulas, laboratorios, equipamiento y espacios deportivos, fortaleciendo así la formación de las y los estudiantes.

Entre los principales avances destacó la reinauguración de la purificadora de agua, un espacio adquirido en 2018 que dejó de operar por falta de mantenimiento y que ahora fue recuperado con una inversión cercana a los 30 mil pesos, gracias al trabajo conjunto de estudiantes, docentes y personal de mantenimiento.

La rectora explicó que la rehabilitación de la purificadora mediante una empresa externa era cotizada entre 100 y 200 mil pesos, mientras que el proyecto desarrollado al interior de la universidad tuvo un costo mucho menor, el cual permitirá un ahorro mensual de entre 20 y 25 mil pesos en la compra de garrafones.

Asimismo, destacó la recuperación del tanque de rehabilitación utilizado en la clínica universitaria para la formación práctica de estudiantes de la Licenciatura en Fisioterapia, el cual permanecía en desuso desde hace años y cuya reparación requirió una inversión aproximada de 60 mil pesos, muy por debajo de los costos que representaba contratar el servicio con empresas externas.

Cerrillo Ortiz señaló que estos proyectos representan una visión distinta de universidad, donde el conocimiento generado en las aulas se traduzca en soluciones concretas para la institución y la sociedad.

La rectora adelantó que el proyecto de la purificadora contempla una segunda etapa, en la que estudiantes de la carrera de Negocios y Mercadotecnia realizan un estudio de mercado para analizar la viabilidad de comercializar agua purificada con las colonias cercanas e incluso con instituciones educativas.

Indicó que, de concretarse, la iniciativa no sólo generaría ingresos propios para la universidad, sino que brindaría experiencia profesional a los alumnos en áreas como estudios de mercado, operación y mantenimiento de sistemas de purificación.

Como parte de las actividades conmemorativas también se tomó protesta al nuevo Consejo Estudiantil, con el propósito de fortalecer la participación de las y los alumnos en la toma de decisiones de la institución.

Asimismo, se presentó el colectivo “Huellitas”, un programa enfocado en el cuidado, esterilización y atención de los perros que habitan en el campus universitario.

Finalmente, Violeta Cerrillo señaló que el objetivo de estas acciones es recuperar instalaciones que beneficien la formación práctica de los estudiantes y avanzar hacia un modelo de autosustentabilidad que permita a la institución fortalecerse sin descuidar su función principal de formar profesionistas.