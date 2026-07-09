Issstezac Debe Fortalecerse con Presupuesto: Varela

Hotel Parador Podría Terminar en Manos Privadas, Advierte

Por Miguel Alvarado Valle

El presidente municipal de Zacatecas, Miguel Varela Pinedo, lamentó la aprobación para transferir el Hotel Parador del Issstezac al Gobierno del Estado, al considerar que el proceso se realizó sin el consenso de los sectores afectados y que existe el riesgo de que el inmueble termine en manos de particulares.

Señaló que la decisión fue avalada con 15 votos a favor y 14 en contra, pero que en comisiones hubo abstenciones que, aseguró, fueron determinantes para que el dictamen llegara al pleno.

El alcalde sostuvo que el argumento del Gobierno del Estado, de incorporar el inmueble a su patrimonio para cubrir parte del adeudo del Issstezac, no despeja las dudas sobre el destino final del hotel.

Recordó que inicialmente el gobernador David Monreal Ávila había planteado que el edificio sería destinado para convertirse en una Casa del Bienestar; sin embargo, advirtió que el decreto abre la ruta para su posterior desincorporación y eventual adjudicación a un particular, lo que, dijo, deja abierta la posibilidad de que en el futuro empresas afines a determinados actores políticos se conviertan en propietarias del inmueble.

Asimismo, expresó su preocupación de que la transferencia del Hotel Parador sea el inicio de la desincorporación de otros bienes pertenecientes al Issstezac.

Mencionó inmuebles como el Mesón de Jobito, Paraíso Caxcán, las funerarias, las tiendas del instituto y diversos predios ubicados en municipios, al advertir que el patrimonio vinculado al instituto podría reducirse gradualmente.

El presidente municipal afirmó que la solución a la crisis financiera del Issstezac no debe ser la desaparición de su patrimonio, sino el fortalecimiento del instituto mediante recursos presupuestales que permitan garantizar el pago de las prestaciones de miles de trabajadores y jubilados.

En ese sentido, cuestionó que la decisión se haya tomado de manera acelerada y sin consultar a quienes resultan directamente afectados.

Por otro lado, Miguel Varela comentó que el año pasado 577 trabajadores del Ayuntamiento de Zacatecas solicitaron desincorporarse del Issstezac, trámite que, aseguró, continúa pendiente.

No obstante, afirmó que el municipio ha mantenido el pago de sus obligaciones con el instituto y precisó que las aportaciones anuales oscilan entre 18 y 25 millones de pesos, dependiendo del número de trabajadores registrados.